Oudste buurtfeest viert zilveren jubileum

De bewoners van de Weggevoerdenstraat zijn voor de 25ste keer bijeengekomen voor een buurtfeest. Dat ontstond nadat Marc Verstraete en buurman Koen Callewaert op hetzelfde moment hadden gebouwd. Als dankjewel nodigden ze de buren uit voor een drink en een hapje. Ook Carlos Delaere was vanaf het eerste moment van de partij.

Vorige zaterdag kwamen er 30 volwassenen en talrijke kinderen bijeen voor een aperitief, verse boerenkost of prei in hesp met puree. Vorig jaar mocht de straat ook nog Karsten Vancoillie feliciteren, die een zilveren medaille won in de categorie zwemmen op de Paralympische spelen. De kern bestaat uit erevoorzitter Carlos Delaere, Bianca Olivier, Koen Callewaert, Marc Verstraete en Youri Desschans.

Burgemeester Kurt Windels kwam, samen met zijn schepenen Katrien Vandecasteele en Nadine Verheye, langs met de vlag van Goede Buur(t)straat. (Patrick D./foto FODI)

