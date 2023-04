Oud-voetbalvoorzitter Hendrik Ghilgemijn is nu ook koersorganisator van GP Hemaflat op zaterdag 6 mei op de Bosmolens

De Bosmolens is een wielerwedstrijd rijker. Op zaterdag 6 mei strijkt de Landelijke Wieler Unie (LWU) met een peloton van ruim 200 renners neer aan café Sportief waar start en finish gesitueerd zijn. Tijdens vier wedstrijden wordt gestreden in acht reeksen. En de organisatoren willen er de koers met dat tikkeltje meer van maken.

Hendrik Ghilgemijn heeft een verleden als voetbalvoorzitter bij VK Kachtem, maar waagt zich nu aan de wielrennerij. “We wonen hier recht tegenover Hemaflat, de zaak die nu gerund wordt door onze zoon Jeroen. Onder ons is Benny Vanholsbeke komen wonen. Hij is een veelwinnaar in wedstrijden bij de nevenbonden. En zo ging ik samen met Marc Noyez, een andere buur, al eens kijken naar die koersen. De Bosmolens kan wel nog een extra initiatief gebruiken, dus besloten we om voor een LWU-koers te gaan.”

Benny’s Millenniumteam

De Landelijke Wieler Unie heeft in de nevenbonden misschien wel het best bezette peloton. Ook voormalige profrenners dagen er ook vaak nog op. Er wordt gereden in diverse reeksen, die bepaald worden door de leeftijd van de renners. “Het komt er op neer dat we vier koersen hebben, twee van 36 km, eentje van 54 en de slotwedstrijd voor de A-reeks.”

De eerste wedstrijd, waar ook de dames aan de start staan, start ter hoogte van Hemaflat. “Dat is de enige wedstrijd die een zijsprongetje maakt, kwestie van de hoofdsponsor ook te plezieren”, lacht Hendrik. Samen met Marc Noyez wisten ze ook een goed gevuld sponsorboekje te realiseren. “Hendrik en ik kennen heel wat mensen, op die manier loopt dat ook vlotter”, zegt Marc.

De organisatie is eigenlijk in handen van het Millenniumteam waar Benny Vanholsbeke renner is. “Maar wij bekommeren ons om de praktische zaken ter plaatse. Contacten met politie en de stad Izegem onder meer, mijn echtgenote Marleen Maes heeft daar ook een groot aandeel in. Maar ook van de LWU zelf krijg je heel wat medewerking. Zij brengen alles mee: van seingevers over het Rode Kruis tot zelfs het podium toe.”

Hendrik en co willen de organisatie tot in de puntjes af hebben. “We zullen een prijzenpot samenstellen die de vergelijking kan doorstaan met een officiële wielerwedstrijd. Dat kan door onze talrijke sponsors, waarvan ook Tommy Demaitre, Jan Devos en Kurt Mortier het team financieel ondersteunen. Om het vrouwenwielrennen, dat de laatste tijd aan populariteit wint, nog wat meer in de kijker te plaatsen, voorzien we ook daar extra prijzen.”

Start en finish aan ‘t Sportief

De start- en finishlijn is getrokken aan café Sportief in de Meensesteenweg. Van daaruit gaat het naar de Roterijstraat, Blekerijkstraat, Gapaardstraat, Slabbaardstraat-Zuid, Oude Iepersestraat, Boterstraat en zo opnieuw naar de Meensesteenweg. Op vraag van de politie wordt ook gewerkt met een gesloten omloop, de ingesloten straten zullen via een bewaakte doorsteek aan het Ter Beursplein wel het parcours kunnen verlaten.

Hendrik en Marc gaan er prat op dat straks minstens 200 renners komen meestrijden om de diverse zeges. “Lokale renners die ook goesting hebben om mee te doen, kunnen dat via een dagvergunning. Zo kunnen zij zich eens meten met het LWU-peloton, waar toch wel wat straffe gasten rondrijden.”