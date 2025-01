Ostend Tennis en Padel Club is grootste in West-Vlaanderen: “We zijn en blijven een familieclub”

Tennis en padel blijven populaire sporten. Vorig jaar speelden bijna 200.000 Vlamingen tennis en/of padel. Ostend Tennis en Padel Club (OTPC) is met 1.562 leden de grootste club in West-Vlaanderen. 557 leden deden aan tennis, terwijl er 1.190 padel beoefenden. Met die grandioze cijfers gaat Ostend Tennis en Padel Club in onze provincie TP Rumbeke, TC Koksijde, TC Duinbergen en Orscamp Tennis en Padel vooraf.

OTPC is een ledenclub. De leden betalen per jaar eenmalig lidgeld en dus niet ‘pay to play’ waar nog telkens moet betaald worden om te spelen. Voor dat lidgeld spelen padelleden outdoor een jaar lang zoveel ze willen. Het gemiddelde lid speelt drie keer per week. Dat is omgerekend tegen anderhalve euro per keer. Leden krijgen trouwens ook 50 procent korting als ze indoor spelen. “Zolang ik voorzitter ben, gaat die die formule niet veranderen”, opent Manu Beuselinck. “We zijn en blijven een familiaal gerichte club, met veel activiteiten en met heel veel speelmogelijkheid en dat op een toch wel bijzonder mooie locatie.”

Investeringen

Een kleine 50 leden combineert in de Oostendse club beide racketsporten. “We zijn de voorbije jaren enorm getransformeerd. In 2016 zijn we met padel begonnen, op vier terreinen. Door het succes werden het er vrij vlug zes. Tijdens corona werd dit opgetrokken naar negen en dan naar twaalf terreinen en drie indoor. “We bekijken de mogelijkheid om dit jaar drie of vijf padelterreinen te overkappen”, zegt de voorzitter. “Er zijn voldoende terreinen, overdekt zou ons meer zekere speelmogelijkheden geven, vooral naar lessen en activiteiten toe.”

Ook voor tennis heeft OTC de jongste twee jaar veel investeringen gedaan, met de aanleg van de acht all weather courts waaronder één specifiek jeugdopleidingsveld. “Ondanks die sterke cijfers in padel, zien we tennis niet echt achteruitgaan. Er is een stabilisatie. Padel heeft echt veel nieuwe leden aangetrokken. Tennis blijft populair bij de jeugd en dat is in grote mate te danken aan onze uitstekende tennisschool met Loïc Carlier en Willem De Jonckheere die daar voltijds mee bezig zijn. Zij zorgen ervoor dat de instroom van jongs af aan heel groot is.”

De volwassen nieuwkomers in de club gaan nu wel in de eerste plaats padellen. De sfeer zit er bijzonder goed en het is ook gemakkelijk om te starten. Vanaf dag een heb je plezier”, weet de voorzitter. Terwijl tennis vooral technisch veel moeilijker is.

“Onder onze padelleden zijn er veel tweede sporters of mensen die in het verleden iets anders hebben beoefend, zoals voetbal, basketbal, squash of volleybal. Vroeger kwamen zij veelal in tennis terecht. Nu kiest 95 procent voor padel. Ze staan anderhalf uur op het terrein, hebben al een match gespeeld en plezier beleefd.”

Werkpunt

Padel is in Oostende een blijver, die qua leden nu wel stabiliseert. “De boomperiode is voorbij, maar we krijgen toch nog altijd veel nieuwe mensen bij”, stelt de voorzitter. “Onze grootste uitdaging en een werkpunt is om nu meer competitiegerichte jeugd te laten groeien in de club. We hebben veel jongeren, zij het eerder recreatief. Al raad ik persoonlijk jonge kinderen aan om met tennis als basis te beginnen. Het blijft de ‘queen’ van de racketsporten. Als je tennist kan je later altijd padellen, maar niet per se andersom”.

Peter Herman is verantwoordelijk voor de padelschool en Benjamin Verlet voor de padel in competitie en tornooien. “In padel zitten we nu al aan meer dan 50 ploegen. Geen enkele club in Vlaanderen doet ons dat na. En ook onze twee zomertornooien behoren met 270 duo’s tot de grootste in ons land.” De deelnemers komen overigens van overal. “De helft is van onze club, de andere helft uit diverse uithoeken van het land. Een deel heeft een tweede verblijf in Oostende of maakt er zelfs een verlengd weekend van. Wat tornooien betreft zijn we ook aan het uitbreiden, met bijvoorbeeld een puur gemengd tornooi. Voor beginnende padelspelers organiseren we een tornooi voor de vijftigplussers een legend tornooi, met daarnaast ons clubtornooi.”