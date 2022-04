Ostend Padel is grootste interclubteam van het land

Nu de paasvakantie op haar einde loopt, begint het competitiebeest in de vele tennis- en padelclubs weer op te steken. OTC en OPC, beide gevestigd aan de Koninginnelaan 83, vormen met 95 ploegen het grootste team van het land.

Terwijl Loic Carlier en Willem Dejonckheere op tennisvlak het sportieve gedeelte succesvol in handen namen, groeide het aantal tennisploegen interclub naar 37 stuks.

Het padelgedeelte is sinds enkele maanden in handen van een nieuw duo: Peter Herman en Benjamin Verlet. Beide sportleraars zijn in verschillende middens heel bekende figuren. De 52-jarige Peter Herman was in een ver verleden actief als voetballer bij onder andere. Roeselare, Eernegem en Veurne.

Turnleerkracht

Ook als trainer verdiende hij zijn strepen in provinciale. “Sinds een tiental jaar ben ik sportief verantwoordelijke bij de jeugd van KVO. Dat combineer ik met mijn rol als turnleerkracht in de Pegasusschool inclusief het Edu-foot project. Om deze redenen vroeg Manu Beuselinck mij en collega Benjamin Verlet (Beau4 triatlon) om de sportieve strook van het padel wat nieuwe impulsen te geven.

Na enig beraad hebben we deze opdracht aanvaard. We kenden elkaar nog van destijds toen we beiden in de Gistelse schoolgemeenschap actief waren. Het begon met een Christmas-tornooitje en ook Cupido’s padel date en op zijn Ostends gezegd oe vele punten ewwe toope-tornooi.

Die waren keer op keer op vlak van sfeer en gezelligheid heel succesvol. Nu de interclub van start gaat, staan we met 58 ingeschreven ploegen voor een iets grotere uitdaging”, beseft Peter Herman maar al te goed.

Groot ledscherm

OPC vormt met 58 afzonderlijke interclubploegen het grootste interclubteam van België. Elke reeks kent verscheidene ploegen met als uitschieter de P200 open reeks waar Oostende maar liefst 12 keer vertegenwoordigd is.

“Ik moet je niet uitleggen dat het een huzarenstuk was om alles georganiseerd te krijgen. De komende twee weken beschikken we over negen terreinen. De drie extra velden zijn in aanbouw en zouden daarna pas klaar zijn. Gelukkig spelen niet alle ploegen tezelfdertijd thuis, anders zou dat op een weekend niet lukken.”

“We hebben een extra groot ledscherm waarop we tijdens de ontmoetingen alles mooi kunnen afficheren. Zo zal iedereen ruim op tijd zien op welk terrein zijn wedstrijd doorgaat. Daarnaast zal het scherm ook gebruikt worden om enkele mooie sportmanifestaties op te projecteren wat zeker een meevaller is.”

“Verder wil ik wel benadrukken dat de ploegen een voor een samengesteld zijn uit vrienden en niet volgens sterkte. Ook naar de eindrondes toe zal er niet gefoefeld worden om toch maar die titel binnen te rijven. We bieden trouwens aan elke tegenstander de mogelijkheid om achteraf met een maaltijd te verbroederen. Enkel het weer kan nog wat roet in het eten gooien”, aldus Peter Herman.

Nieuwe concessie

Sinds de aanstelling van de nieuwe concessie zijn de eerste veranderingswerken al duidelijk zichtbaar. Naast de drie nieuw aangelegde padelterreinen – wat het totaal op twaalf zal brengen – zijn ze ook bezig met drie allweathertenniscourts.

Op terrein één, dat voor het clubhuis ligt, zijn de werken van het allweatheropleidingsterrein voor de jeugd van start gegaan. Ook de buitenzijde van het hoofdgebouw en de kleedkamers worden eerdaags grondig aangepakt.