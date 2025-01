“Organisatie vergt jaar lang heel wat werk”: dit is trio achter het grootste boksgala van de provincie

Op zaterdag 1 februari is het opnieuw zover. In de sporthal van Ingelmunster vindt weer het boksgala plaats. Al voor de 12de keer. Het organiseren zit ondertussen al in de vingers bij Wouter en Marnix Dujardin en hun neef Peter Kerkhof. “Maar ieder jaar sturen we nog wat bij.”

De voorbereiding van een nieuw boksgala begint eigenlijk al enkele weken na het voorgaande gala. Vader en zoon Wouter en Marnix Dujardin en hun (aangetrouwde) neef Peter Kerkhof vormen WPM Promotions, een goed op elkaar ingespeeld trio. Peter neemt vooral het boekhoudkundige voor zijn rekening, Marnix zorgt voor het samenstellen van de kampen en Wouter neemt heel wat algemene organisatorische zaken op zich. “We beginnen altijd met een evaluatievergadering. Zeker in de beginjaren moesten we wat bijsturen, nu is dat al een stuk minder natuurlijk. Maar er zijn nog altijd aanpassingen, ook omdat we nog altijd groeien”, zegt Wouter.

“Ik ben er maar gerust in na de weging, dan kan ik rustig toeleven naar het boksgala” (Marnix Dujardin)

Het sportieve is in hoofdzaak de taak van pa Marnix. “Maar dit jaar was ik in Italië op reis en heb ik daar wat contacten gelegd met een Italiaanse manager, zo hebben we ook de tegenstander voor Oshin Derieuw kunnen strikken. Dat is Mahjouba Oubtil, een Marokkaanse die in Italië woont.”

Evenwichtige kampen

Marnix leerde stiel van ‘matchmaker’ van Luc Joye, de man die jarenlang in Izegem de boksgala’s van kampen voorzag. “Voor de buitenwereld is het gewoon twee boksers die tegenover elkaar staan, in werkelijkheid komt daar heel wat bij kijken. Als organisatoren willen we zo veel mogelijk evenwichtige kampen, niemand heeft er iets aan als de wedstrijd in de eerste ronde al over is. Maar boksers worden niet graag geplaatst tegenover tegenstanders waarvan ze mogelijk kunnen verliezen. Daarom moet je soms ook de underdog meer betalen dan de bokser die op basis van cijfers de betere is. Ik heb ook altijd enkele reserven in gedachten voor als een bokser geblesseerd of ziek zou moeten afhaken. Zelfs tot de weging toe blijft het spannend. Er worden contracten ondertekend, als dan blijkt dat een bokser te veel weegt, dan kan die dat nog proberen af te trainen tegen de kamp. Maar als hij zijn gewicht niet haalt, kan het ook dat hij een deel van zijn beurs moet afstaan aan de tegenstander. Ik ben er maar gerust in eens de weging achter de rug is.”

Op de avond zelf kan Marnix zich rond de ring nestelen, om daar eventueel de laatste praktische, sportieve zaken mee op te lossen. “Voor mij is het een hele avond van hot naar her lopen”, zegt Wouter. “Maar we zijn uiteraard eerst al maanden bezig. Met ons drieën halen we heel wat sponsoring op, we moeten een aardig budget bij elkaar krijgen om alles te kunnen bekostigen. Er zijn de beurzen van de boksers, maar de buitenlanders moet je ook invliegen en te slapen leggen. Dat laatste gebeurt meestal in het Parkhotel en Het Herenhuis, allebei in Izegem. Eten doen ze in De Grote Markt en de Gaspard in Izegem. Er moeten ook taxi’s voorzien zijn om de boksers ter plaatse te brengen.”

Maar ook richting de avond zelf moet er heel wat op poten gezet worden. “Dit jaar hebben we 600 vips, net als alle zitplaatsen is dat al een tijdje uitverkocht. Er zijn enkel nog staanplaatsen te koop.”

Uitverkocht, dat maakt het zowat het grootste boksgala van Vlaanderen. “En ik denk dat we dit jaar allemaal evenwichtige kampen hebben, bijna in geen enkele kamp kun je al zeggen wie aan het langste eind zal trekken.”

Ondertussen zijn nog werken aan de gang aan de sporthal in Ingelmunster. “We kunnen de douches niet gebruiken, maar in afspraak met de SV Ingelmunster mogen we de douches van het voetbal bezigen. Eens de werken aan de sporthal gedaan zijn, zullen we in principe ons aantal vips nog kunnen opkrikken. Maar dat is voor volgend jaar.”

Nieuwe traiteur

Bij Picobello worden tafels en stoelen en heel wat materiaal besteld, maar er moet ook heel wat mankracht zijn om de zaal klaar te zetten en de avond zelf te helpen waar nodig. “De bar beneden wordt gerund door de mensen van de sporthalkantine. Daar moeten wij ons niets van aan trekken. Voor de veiligheid hebben we een 15-tal mensen in dienst die ook actief zijn als steward op de wedstrijden van Club Brugge. We hebben ook zelf nog een 15-tal vrijwilligers die helpen bij allerlei taken. Ook met de gemeente hebben we de nodige afspraken gemaakt naar veiligheid toe. Dit jaar hebben we ook een andere traiteur, dat is Ateljee G uit Pittem.”

Maar je kan het zo gek niet bedenken of het moet gebeuren. “We voorzien een ‘groep’ voor mocht de elektriciteit uitvallen, er is een frituur voor wie niet naar de vip komt, de affiches en kaarten moeten gedrukt worden,…”

De kaartverkoop verloopt in cafés Riva in Ingelmunster en Den Ondank in Izegem. “En ook via de boksers zelf. Maar dat is een heel kluwen dat we zelf in handen nemen, kaarten moeten meteen betaald worden anders zit je met lege plaatsen in de zaal van mensen die toch niet opdagen.”

De weging de dag voor het boksgala vindt plaats in café Den Ondank in Izegem. “De weegschaal wordt normaal mee gebracht door iemand van de bond, maar voor de profkampen moeten wij zorgen voor de bokshandschoenen. Voor kampioenschappen moeten dat ook nieuwe zijn. Meestal boksen ze dus niet met eigen handschoenen, het gewicht van de handschoenen moeten ze ook overeen komen.”

Boksgala Ingelmunster op zaterdag 1 februari om 19.45 uur in sporthal Ingelmunster, publiek toegankelijke weging op vrijdag 31 januari in café Den Ondank in Lendeleedsestraat 26 in Izegem.