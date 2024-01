Opluchting bij Hoger Op: Sam Ista neemt dirigeerstokje over van Stephen Biebuyck

Na de repetitie van 27 december werden de leden van muziekmaatschappij Hoger Op uit Woumen de dag nadien met een schok wakker. Dirigent Stephen Biebuyck legde met onmiddellijke ingang het dirigeerstokje neer en dit een maand voor het jaarlijks concert. Maar nu is er gelukkig een nieuwe dirigent gevonden.

“Familiale drukte en de kleine akkefietjes in de muziekmaatschappij deden mij deze beslissing nemen”, vertelde de ontslagnemende dirigent die verder geen commentaar wenste te geven.

Voor het bestuur was dit een ware nachtmerrie, want op 3 februari staat een groot concert op het programma. Het bestuur deed er twee dagen over om een oplossing te vinden. Van telefoneren over mailen tot het beleggen van een spoedvergadering, … maar op zondag 31 december was er witte rook. KM Hoger Op had een nieuwe kapitein om het schip zeker tot aan het concert en misschien wel voor een langere tijd Hoger Op te laten varen. Voorzitter Rudi Jaecques was dan ook heel blij dat hij de blijde boodschap kon brengen aan zijn muzikanten.

Warme ontvangst

Sam Ista, jarenlang spelend lid en solist bij de Woumense muziekmaatschappij, was ondanks zijn heel drukke agenda bereid om zijn muziekvereniging uit de nood te helpen. Tijdens de eerste repetitie van het nieuwe jaar – 2 januari – werd hij door de voorzitter voorgesteld aan de muzikanten. Sam werd met open armen ontvangen, 35 aanwezige muzikanten gaven hem onmiddellijk een warm applaus.

Sam is niet alleen master in het spelen op euphonium maar tevens master op marimba en sinds vorig jaar ook master op schuiftrombone. Adelbrieven die kunnen tellen. Hij is dan ook gegeerd op vele plaatsen. In de muziekacademie van Torhout geeft hij les maar hij is er ook al dirigent van een jongerenensemble, onlangs speelde hij in Wenen en in Noorwegen concerten, momenteel is hij met Raf Walschaerts (van Kommil Foo) op tournee in Vlaanderen, …Voor de leden van de Woumense muziekmaatschappij dus iemand om naar op te kijken.

Andere stijl

“Het is echt een uitdaging voor mij om op zo’n korte tijd de stukken eigen te maken. Tevens is het voor de groep muzikanten aanpassen aan een nieuwe stijl van dirigeren. Een groot aantal leden dat de voorbije jaren afhaakte, is nu weer aanwezig en voor velen wordt het dus hard werken tijdens de komende repetities. Heel wat werken waren onder mijn voorganger al redelijk goed ingestudeerd maar details dienden nog afgewerkt te worden. Enkele werken die klaar lagen maar nog niet geoefend werden, zullen een tijdje stof vergaren. Ik diende nog enkele ‘oude’ stukken uit de kast te halen om zo een volwaardig concert te kunnen brengen. Stukken die Hoger Op één keer speelde tijdens de kermisweek maar die nooit op de planken van cc Kruispunt werden gebracht, aldus de nieuwe dirigent.

Hopelijk lukt het de dirigent, de muzikanten en het bestuur om op 3 februari de luisteraars een schitterend concert aan te bieden in cc Kruispunt. (SD)