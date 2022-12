Oplettendheid en Geduld viert kampioenen

Hengelclub Oplettendheid en Geduld vierde hun jaarlijks ledenfeest en zette de kampioenen in de bloemetjes.

Dit jaar gingen de prijzen naar Nico Fiems (kampioen vaste stok), Thierry Vertonghen (koning vaste stok), Franky Van Wijnsberghe (kampioen Engelse wijze) en Herman Rammant (koning Engelse wijze). Ook in de woensdagcompetitie Engelse wijze waren de prijzen voor dezelfde leden. In de woensdagcompetitie vaste stok was Joël Meersman de grote slokop met zowel de titel van kampioen en die van koning.