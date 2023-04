Op 29 april met koetsen en paarden door de stad voor het feest van 75 jaar LRV Sint-Tillo Izegem

De Landelijke RijVereniging Izegem, LRV Sint-Tillo, mag 75 kaarsjes uitblazen. En dat zullen ze niet onopgemerkt doen. Op zaterdag 29 april zal je kunnen meerijden met paard en koets. Na een receptie op het stadhuis is er ook een avondfeest voorzien.

LRV Sint-Tillo Izegem werd opgericht in 1948 door Antoon Willem en Noël Velghe. “De insteek was dat mensen die landelijk woonden, ook een tijdverdrijf zouden hebben in het weekend. De eerste jaren werd vooral met boerenpaarden gereden; dat zie je overigens nog op een oude foto uit het jaar 1956”, zegt Georges Steen, uittredend voorzitter bij LRV Izegem. Zelf werd hij in 1984 lid van de vereniging die ook een aparte ponyclub heeft. “Die is een 35-tal jaar geleden opgericht, maar heeft dus een aparte werking.”

Vanaf 16 jaar kun je aansluiten bij de LRV. “Het gros van de leden heeft een eigen paard, maar enkelen rijden ook op het dier van iemand anders. Zo heb ik zelf ook mijn paard nog laten berijden door een ander LRV-lid.”

45 leden

Bij LRV Izegem zijn er nu circa 45 leden die twee keer per week trainen. “Op woensdag- en vrijdagavond en in het weekend zijn er overal te lande ook wedstrijden waaraan je kunt deelnemen. Dat doen onze leden onder onze vlag, maar nu gaat men daar meestal op eigen kracht naartoe. In de beginjaren ging men te voet met het paard, later hadden we een vrachtwagen waarmee we de paarden vervoerden. Nu staan de leden zelf in voor het vervoer. Je kan op die wedstrijden deelnemen in dressuur, jumping of eventing. Ook voor koetsen zijn er wedstrijden en wij zetten ook nog ons dressuur achttal in.”

De diverse LRV-afdelingen in Vlaanderen organiseren wedstrijden, ook LRV Izegem doet dit. “Driejaarlijks. We wisselen af met Roeselare en Ardooie. Dit jaar zijn we op zondag 17 september opnieuw in de Muizelstraat in Sint-Eloois-Winkel te gast. Daar hebben we zeven hectare weide die we kunnen gebruiken. Jaarlijks hebben we ook nog wat kleinere organisaties.”

Onder leiding van commandante Ann Schrijnemakers won het achttal van LRV Izegem in 2010 het nationaal tornooij in Waasmunster. © gf

“Alle LRV-leden zijn ook stuk voor stuk mijn vrienden”

En dit jaar komt daar dus de viering van 75 jaar LRV Sint-Tillo bij. Alle leden hebben zaterdag 29 april al lang geblokkeerd in de agenda. “Die morgen zullen we van 9.30 tot 11.30 uur met koetsen door het Izegemse centrum rijden. We maken daarbij een tochtje van vier kilometer. Naast de koetsier zal telkens een stadsgids op de koets aanwezig zijn om uitleg te geven bij interessante plekken in onze stad. In totaal zullen zeven koetsen elk drie keer uitrijden, per koets kunnen nog twee mensen mee, 42 in totaal dus. Die moeten zich daarvoor gewoon naar de Melkmarkt begeven.”

Enkele ruiters zullen ook per twee per paard en in uniform door de stad rijden; op de wekelijkse marktdag zal dat dus niet onopgemerkt voorbijgaan. “Om 14.30 uur volgt nog een ontvangst op het stadhuis. ‘s Avonds is er in Salons Gistelhove een avondfeest. Ook de oud-leden zijn uitgenodigd en er is al behoorlijk wat respons.”

LRV heeft sinds jaar en dag de uitvalsbasis naast Ruytershove. “Ik ben nu een 15-tal jaar voorzitter geweest. Een van de eerste zaken die ik hielp realiseren, was het bouwen van een kantine waar we met alle leden binnen kunnen. Dat is goed voor de groepsgeest. En het mag gezegd dat al die leden nu ook mijn vrienden geworden zijn.” Georges Steen werd als voorzitter opgevolgd door Christophe Derieuw. Emily Devijver is commandant van het achttal.