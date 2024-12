Oostrozebeke heeft met ’t Vissershoveke duivenlokaal: “Meer dan competitie alleen”

Voor de duivenliefhebbers is er bijzonder heuglijk nieuws. Na meer dan een kwarteeuw afwezigheid heeft de gemeente weer een duivenlokaal op haar grondgebied. Na een zoektocht kan duivenmaatschappij Onze Belangen terecht in ’t Vissershoveke op de Verre Ginste.

De maatschappij van voorzitter Patrick Duyck was al een paar jaar op zoek naar een geschikte locatie. In afwachting werd de voorbije twee jaar uitgeweken naar een private woning tegenover de kerk in Marialoop, maar nu ook deze locatie niet meer kan gebruikt worden, is er als bij wonder een gouden appel uit de kast gevallen.

De kastelein van ’t Vissershoveke op de Verre Ginste geeft met veel plezier onderdak aan de Oostrozebeekse duivenmaatschappij Onze Belangen.

Halve eeuw

“Ik kan me met moeite herinneren wanneer het laatste duivenlokaal in onze gemeente de deuren sloot”, aldus Patrick Duyck. “Het is op zijn minst 50 jaar geleden dat er nog een duivenlokaal bestond in Oostrozebeke. Onze maatschappij komt oorspronkelijk uit Ardooie op ’t Veldkruis. Later verhuisde de maatschappij naar ’t Hof van Commerce bij Joris Debacker in de Bruggesteenweg in Meulebeke. In 1992 ging het café dicht en mochten we ons nestelen in café de Fazant en daar zijn we gebleven tot in 2020. Toen kregen we te horen dat het café gesloopt zou worden en meteen stonden we weer op straat. Gelukkig konden we tot eind 2024 onze intrek nemen in de private woning van wijlen Etienne Verkinderen. Het ging toen om een huurlocatie maar nu de bewoonster liet weten dat zij elders ging wonen kon onze zoektocht opnieuw starten. Een geschikte plaats vinden voor een duivenlokaal is echt geen sinecure want zo’n locatie moet aan heel veel voorwaarden voldoen.”

“Er moet vooreerst voldoende ruimte zijn voor het inmanden van de duiven en er moet heel veel parkeerruimte zijn voor de liefhebbers, ruimte voor een vrachtwagen die de duiven komt ophalen en een cafetaria waar de duivenliefhebbers na het inmanden gezellig kunnen napraten bij een glas over winst of verlies”, somt Patrick Duyck op. “Al die voorwaarden zijn nu weer vervuld door de verhuizing naar het Vissershoveke. Dit is voor ons de ideale locatie om onze geliefde sport verder te kunnen beoefenen.”

Vergrijzing

“Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat er elk jaar enkele duivenliefhebbers wegvallen door de vergrijzing. Dat zou betekenen dat er jaar na jaar minder duiven worden ingezet op wedstrijden. Dat is echter niet zo. De huidige duivenliefhebber zet meer duiven in op de wedstrijden. Wat ons lokaal betreft kan ik met fierheid zeggen dat wij nog 70 leden tellen en dat is top voor West-Vlaanderen. Elk jaar worden door onze maatschappij 28.000 duiven ingezet op wedstrijden. In onze vereniging zijn vooral de snelheidswedstrijden heel populair. Ook is een duivenvereniging veel meer dan alleen maar een competitie. Het is een vriendenkring die strijdt tegen de vereenzaming door het organiseren van het sociaal contact.”