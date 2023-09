Op dinsdag 19 september kwamen 100 leden van Samana Houthulst samen in zaal Maeke Blyde in Houthulst voor een ontspannende namiddag.

Er werd koffie met gebak geserveerd terwijl er gezellig samen werd gepraat. Na de koffie kon men genieten van een streepje livemuziek. Wie dat wilde, kon even de dansvloer op. Thema was Chansons d’amour met Franse romantische chansons die iedereen wel kende en kon meezingen. Een fijne namiddag waarvan tot in de vroege avond werd genoten.

(ACK/foto ACK)