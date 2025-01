Okra Trefpunt Zillebeke viert vijfjarig bestaan

Okra Trefpunt Zillebeke blaast dit jaar vijf kaarsjes uit. Wat begon als een initiatief om senioren samen te brengen in een moeilijke coronaperiode, groeide uit tot een bloeiende vereniging met een gevarieerd activiteitenaanbod. “We merkten dat veel mensen het sociale contact met leeftijdsgenoten misten toen de vroegere seniorengroep KBZ haar werking moest staken”, vertelt Jacques Depuydt. “Met Okra wilden we die leegte opvullen en opnieuw een warme ontmoetingsplek creëren voor senioren. Dat onze werking zo’n succes zou worden, hadden we toen niet durven dromen.” Vandaag telt Okra Trefpunt Zillebeke maar liefst 70 leden, en het aanbod aan activiteiten blijft groeien. “We zijn gestart met sportieve evenementen zoals begeleide fietstochten en wandelingen. Later volgden ook bowling, kaartspellen en gezelschapsspellen”, legt Mieke Cheroutre uit. “Het is prachtig om te zien hoe deze activiteiten niet alleen zorgen voor ontspanning, maar ook voor nieuwe vriendschappen.” Volgens Jacques en Mieke is het geheim van Okra simpel: verbinding. “Bij ons draait het om samen dingen doen en elkaar ondersteunen. Het is prachtig om te zien hoe mensen hier niet alleen activiteiten vinden, maar ook nieuwe vrienden voor het leven maken”, zegt Jacques. Wie interesse heeft om zich aan te sluiten, kan contact opnemen met Jacques en Mieke Depuydt-Cheroutre (057 20 55 25 of jacques.depuydt2@telenet.be). (foto EG)