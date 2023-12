Okra Trefpunt 55+ is een hechte familie van senioren

Okra Hollebeke is op weg naar haar diamanten jubileum. Bijna 60 jaar geleden werd de toenmalige plaatselijke KBG-afdeling gesticht. In de loop van bijna zes decennia heeft de huidige Okra afdeling een schat aan herinneringen verzameld, vriendschappen gesmeed en de levens van vele senioren verrijkt.

“In 1966 vond een aantal mensen dat er iets moest zijn voor oudere mensen”, vertelt zuster Agnes Recour. “Het werd de Katholieke Bond van Gepensioneerden. Maar er was geen bestuur en ook een lokaal ontbrak. Zuster Adrienne stelde een lokaal in de plaatselijke school ter beschikking, maar alle activiteiten moesten op een woensdagnamiddag plaatsvinden. Uiteindelijk werd een klein bestuur gesticht en kon de werking beginnen.”

“Terugkijkend op de lange reis is het duidelijk dat het huidige Okra Trefpunt 55+ niet enkel een organisatie is, maar een hechte familie geworden is voor diegenen die erbij betrokken zijn. We zijn groot in kleinheid.”

“Het succes van de Okra afdeling kan niet los gezien worden van de toewijding van haar leden, bestuur en vrijwilligers, van wie velen al tientallen jaren erbij betrokken zijn”, pikt Albert Verbeke in. “Om een of andere reden leeft bij het groot aantal leden de gedachte dat ze op woensdagnamiddag naar Hollebeke moeten. Overigens woont de helft van het aantal leden niet in Hollebeke, maar iedereen wordt hier gelijkgesteld. De leden worden hier verwend. Financieel komen we rond. De inkomsten vloeien terug naar de leden.”

Etentjes

Aan elke activiteit is een etentje gekoppeld. “Binnenkort staat het kerstfeest met de bijhorende kerstpakjes gepland”, aldus Rita Coevoet. “Het nieuwjaarsfeest is telkens een groot feest en we vergeten de verjaardagskaarten voor de leden niet. Onze kaartersclub telt 63 leden, een enorm succes. We hebben een rijke geschiedenis achter de rug, maar onze afdeling blijft een belangrijk onderdeel van het leven van vele senioren. We kunnen enkel maar hopen dat Okra Hollebeke zal blijven groeien en bloeien.” (EG)