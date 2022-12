Okra Sint-Elooi huldigt kampioenen en geeft kaartclub nieuwe naam

Voor de laatste keer in 2022 heeft Okra Zedelgem Sint-Elooi hulde gebracht aan zijn kaartkampioenen. Alweer was het een spannend kampioenschap met de vele aanwezige kaarters.

Er werd een prijzenpot van 225 euro verdeeld. Eddy Waege had de beste kaarten en mag zich kampioen noemen. De tweede plaats is voor Roger Riemaeker, op drie staat Daniel Deruwe, op vier Freddy Gekiere, op vijf treffen we Monique Verplancke, op zes Yvette Blomme en Noël Clarysse sluit het rijtje af.

De volgende kaartnamiddagen in 2023 vinden plaats telkens op de eerste en derde donderdag van de maand om 13.30 uur in het Centrum. “Deze kaartingen gaan voortaan door onder een andere naam, namelijk De Leeuwkaarters. We verwelkomen alle liefhebbers om te komen manillen en voor de vrouwen is er het spel ‘7-leggen’. Een potje koffie met een koekje hoort daarbij. Tot binnenkort op de eerste kaarting!”, besluit Okra-voorzitter Paul Crutelle met een uitnodiging.

(BC/foto BC)