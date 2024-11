Okra Sint-Baafs zet leden in de bloemetjes

Okra afdeling Sint Baafs vierde tijdens het jaarlijkse herfstfeest hun 80, 85, 90 en 100- jarigen onder hun leden. De Brugse burgemeester Dirk De fauw kwam de jarigen feliciteren en ook zijn lof uitspreken voor de werking van Okra Sint Baafs in de strijd tegen eenzaamheid, het thema van de Warmste Week die dit jaar van 18 tot 24 december terug neerstrijkt op het Zand in Brugge. De 80-jarigen zijn Willy Vanhoucke, Rosa Bossuyt, Marie-Jeanne Riviere, Huguette Depuydt, Monique Decloedt en Liliane D’Hiedt. 85 lentes zijn er voor Rosa Degroote, Monique Verfaille. Christine Loose is 90 jaar jong en André Pennick is de eeuweling dit jaar. Hij werd al eerder gevierd in de Lodewijk van Male in Sint-Kruis door de Brugse burgemeester. Hij schonk de stad een van zijn schilderijen. Hij hoopt dat het een plaats krijgt in een van de stadsgebouwen. Zelf stelde hij voor om het een plaats te geven in het Brugse Volkskundemuseum. (SR/foto SR)