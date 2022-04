Okra Poelkapelle zwaait drie bestuursleden uit: “Ambassadeurs voor de buurt”

Okra Poelkapelle nam onlangs afscheid van drie bestuursleden. Irene Parret, Margriet Vanpeteghem en Willy Dewilde geven de fakkel door. “Het zijn zorgambassadeurs van hun buurt”, klinkt het.

Irene Parret (85) is de oudste uit een landbouwersgezin in Westvleteren. “Tijd om te feesten was er niet. Na de school was het thuis werken geblazen. In 1962 stapte ze met Jozef Reverez in het huwelijksbootje en vestigden ze zich op het ouderijk hof in Poelkapelle. In 1963 wordt hun tweeling geboren, Marc en Martine.”

“Later bouwden ze een eigen woning met varkensstallen in de Strombeekstraat. Irene verloor haar man in 1988. Ze zette het bedrijf nog verder tot haar pensioen”, doet Daniël Develter het relaas.

“Bijna 20 jaar zette Irene zich in voor Okra. Ze werkte hard bachten den toog, bedienen, afwassen en afdrogen bij iedere kaarting, na iedere vergadering of feest. Ze kon genieten van de vriendschap, vreugde en de kleine dingen bij Okra.”

Engagement

Margriet Vanpeteghem (90) is de oudste van twee dochters uit een landbouwersgezin in Westrozebeke. Na haar huwelijk met Maurits Ameye woonden ze eerst op de Zeugeberg.

“Later vestigden ze zich in de Wallemolenstraat in Poelkapelle, waar er varkens werden gehouden. Het gezin telt zes kinderen. Maurits werkte vooral als metser en ze waren allebei actief in de christelijke arbeidersbeweging. Na een kortstondige ziekte sterft haar man in 1992. Nog in dat jaar werd Margriet kernlid van Okra om dan in opvolging van Laura Vandenbulcke voorzitter te worden.”

“Ze wordt door Beweging.net als eerste Trimard bekroond in 2007. Ze is in haar engagement onnavolgbaar. 15 jaar voorzitter, later penningmeester en lid van de gemeentelijke seniorenadviesraad. Daarnaast fungeerde ze als pastoraal verantwoordelijke, reisleidster, speelde ze toneel met Okra… Hoe kreeg je het allemaal voor elkaar? Niet alleen Okra maar ook Samana kon op haar rekenen”, vertelt Daniël Develter.

Vroeg uit de veren

Okra kent Willy Dewilde als een zeer veelzijdig persoon. “Een fervent kaarter, ere-burgemeester, schrijver, zanger, toneelspeler, regisseur, liedjestekstschrijver, geniet van gastronomie, kaartverantwoordelijke bij Okra en is verkikkerd op het leven.”

Op de dag van de lofrede was Willy Dewilde precies 90 jaar. “Tot voor kort iedere dag vroeg uit de veren voor een stevige wandeling. Willy is geboren in de Melkerijstraat in Langemark in een arbeidersgezin van drie kinderen. Na een legerdienst van 21 maanden volgde hij het spoor van zijn vader als postbode en later postmeester. De liefde bracht hem in 1954 naar Poelkapelle, bij Paula Cardoen.”

“Ze hebben twee kinderen, Eddy en Tony. Naast zijn job is hij zeer actief in het verenigingsleven, de gezinsbond, medestichter van Guynemer, Davidsfonds en later politiek actief. In 2009 wordt hij kaartverantwoordelijke van Okra tot vorig jaar.”

Voorzitter Bernadette Desnyder dankte het trio voor hun inzet. “Het zijn ambassadeurs voor hun buurt die oog hebben voor de noden van de mensen en helpen. De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe ondraaglijk een samenleving is zonder nabijheid.”

(PC)