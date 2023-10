Okra Ieper Centrum houdt groot verjaardagsfeest

In zaal Te Velde organiseerde Okra Ieper Centrum een fel gesmaakt verjaardagsfeest met een ludiek optreden. Heel wat jarigen ontvingen een leuk geschenk. Op de foto zien we de 90-jarigen Mia Delmote, Josephine Fauvart en Yvonne Desaele en de 80-jarigen Gilbert Garcy, Monique Vermeire, Monique Capon, Daniël Jolyt, Johan Depover en Marie-Jeanne Verlinde. Yvan Pieters en Trees Declerck en Henriette Cokelaere en Mark Vandermeulen werden gehuldigd naar aanleiding van hun huwelijksverjaardag. Achteraan poseert het Okra-bestuur met Mark Descamps, Donita Kesteloot, Roos Devos, Noël Beddeleem, Paula Deschrevel en Rosette Six. (foto EG)