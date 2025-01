Okra Ieper-centrum brengt hulde aan de kaartkampioenen

In de Sint-Maartenskring vond de kampioenenviering van de kaarters van Okra Ieper-centrum plaats. Gilbert Woussen werd kaartkampioen bij de heren en Josiane Desodt eindigde op de eerste plaats in het damesklassement. Op foto herkennen we vooraan de top vijf met Albertine Bodein (34 punten), Gilbert Woussen (37), Josiane Desodt (34), Johan Carton (35) en Gilbert Hillewaere (34). Rechtstaand zien we het bestuur met Roland Termote, Noël Beddeleem, Donitha Kesteloot, Roos Devos, Marc Descamps en Gilbert Maelstaf. (foto EG)