Okra-fietsers van Woumen huldigen hun kampioenen

Onlangs waren de fietsers van Okra Woumen in feest. Bij een feestelijke maaltijd zetten ze een punt achter hun geslaagde fietsseizoen. De twee vroegere wegkapiteins, Gilbert Blankaert en Bernard Sinaeve, werden gehuldigd voor hun jarenlange inzet om de tochten op donderdagnamiddag telkens in goede banen te leiden. De nieuwe routebepalers, Kristian Arickx en Rudy De Deyne, ontvingen een passend geschenk voor hun eerste werkjaar als kapitein. Rita Decocker bij de dames en Rudy De Deyne bij de heren waren de kampioenen van het seizoen 2023. Voorzitster Juliana Bugenhout was blij naast de gelauwerden te mogen plaatsnemen. (foto SD)