Okra Dranouter viert kampioenen

Okra Dranouter vierde het einde van het werkjaar en de kampioenen bij de diverse groepen zijn bekend. Bij de kaarters heren was Philippe Polfliet de primus, Monique Hossey was de beste dame. De rode lantaarns waren voor Bernard Arnaert en Yvette Vanuxem.

Bij de petanquers werd Georges Dury de beste bij de heren, Yvette Vanuxem was de beste dame, de rode lantaarns waren voor Jozef Van Eechoutte en Miranda Lamerant. Bij de teerlingbak tenslotte was het Brigitte De Coster die mocht juichen. We zien de kampioenen, omringd door hun teamleden. (EF/foto EF)