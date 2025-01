Okra dankt zijn vrijwilligers

Bij het begin van het nieuwe jaar is het bij Okra een traditie dat de grote groep vrijwilligers en bestuursleden extra aandacht krijgen. De feestbijeenkomst bestaat uit een receptie en etentje voor de hele groep. Voor de komende maanden staat op het programma: op donderdag 6 februari een kaart- en spelnamiddag in d’Iefte. Op 11 februari Okra-academie in d’Iefte en op donderdag 17 februari kubbnamiddag in De Wieke. “Eén van onze toppers is de ontmoeting voor de plus-tachtigers op maandag 17 februari. De fietsgroep start op donderdag 13 maart zijn seizoen met de fietswijding en ook op 27 maart is er een fietsnamiddag. We geven ook reeds de datum van de dagreis mee: op donderdag 22 april naar St.-Truiden-Borgloon”, klinkt het bij voorzitster Lieve Rogé. (MVD/foto MVD)