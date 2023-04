Tijdens een etentje in het OC Ten Brielen werden de kampioenen van Okra Brielen gehuldigd.

In het petanquen toonden Simonne Mourisse en Willy Cuffez zich de besten, bij de kaarters werden Rika Verkempinck en Noël Madryl kampioen en in het bollen gingen de titels naar Geneviève Verbiese en Freddy Vermeulen. Op de foto zien we de acht kampioenen, samen met bestuursleden en medewerkers van Okra Brielen.