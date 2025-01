Okra Ardooie huldigt jubilarissen

Tijdens hun nieuwjaarsfeest zette Okra de jubilarissen van het afgelopen jaar in de bloemetjes. Een gouden jubileum was er voor Christine Vermeersch en Luc Devroe, Jose Verhaeghe en Krista Vandemaele, Ronny Naert en Marleen Vandierendonck, Frans Vandenberghe en Lucrese Vansteelandt, Eric Van Den Driessche en Jeannine Declerck, Luc Desimpelaere en Annie Vermeersch, Francoise Pollet en Hugo Vancompernolle, Ronny Huvaere en Christine Callewaert. Zestig jaar gehuwd zijn Josepha Dumoulin en Ivan Vanhecke. Er stonden 65 kaarsjes op de feesttaart van Frans Decruw en Maria Delmotte en van Noel Devriese en Mariette Vanclooster. Het werd in het Hofland een mooie namiddag met wensen, een traktaat en een optreden. (foto JM)