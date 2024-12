OC Kemlis is nieuwe thuis voor heel wat verenigingen: “Kijken uit naar de verhuis”

In Kemmel heet het dorpscentrum niet langer De Gaper, maar wel OC Kemlis. In september werd in de voormalige Sint-Laurentiuskerk van het dorp het nieuwe dorpscentrum in gebruik genomen. Verschillende verenigingen vinden er een nieuwe thuis. Ook de tekenacademie verhuist in de krokusvakantie.

Klaartje Lesage (31) werkt elke woensdag in twee groepen met leerlingen om hun tekentalent verder aan te moedigen. Wie langs de rijwoning in de Reningelststraat van Kemmel passeert, ziet er de werken van de leerlingen hangen aan het raam. “Dat wordt straks wel wat anders”, vertelt Klaartje. “In de krokusvakantie verhuizen we definitief naar OC Kemlis, waar we een plaatsje krijgen op de bovenverdieping. Een glazen wand geeft inkijk op onze ruimte, waardoor de tekeningen op een andere manier bekeken zullen worden en vooral ook door iedere bezoeker van het ontmoetingscentrum getoond zullen worden. Werken van de leerlingen zullen ook in de foyer van het oc tentoongesteld worden. Wellicht wordt dat een extra motivatie voor de groep.”

Kloppend hart

Bijzonder wordt zeker de trap naar de tekenacademie. “De roze kleur valt natuurlijk op, maar benadrukt zeker de kunst die we daar wekelijks maken”, vertelt Klaartje, die al een bezoek aan de nieuwe werkruimte bracht. Ze is bijzonder tevreden over de inrichting. “Dat bijvoorbeeld historische taferelen werden meegenomen in het ontwerp wijst op het belang dat het gebouw had in de voorbije decennia. De Sint-Laurentiuskerk mag dan wel verdwijnen als kerkelijk gebouw, de functie van wat het ooit was – het kloppend hart voor ontmoetingen voor iedereen in het dorp – blijft behouden. Ja, we kijken echt wel uit naar de verhuis.”

De tekenacadamie zal ook gebruikt worden als workshopruimte. OC Kemlis is dan ook meer dan zomaar een ontmoetingscentrum. De omgebouwde Sint-Laurentiuskerk bestaat uit een grote zaal, een foyer, een kleine zaal met kitchenette vooraan, sanitair in de inkom, een vergaderzaal, de stille ruimte in het voormalige koor en een tuin. Het volledige project kostte uiteindelijk ruim 4 miljoen euro. “Een fors bedrag, maar het komt zeker goedkoper uit dan een nieuwe zaal bouwen naast de leegstaande kerk, die we sowieso verder moesten onderhouden”, weerlegde burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) eerder al de kritiek van de oppositie op het dure prijskaartje.