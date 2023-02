Obekin zet Paul Vande Walle in bloemen

Tijdens het nieuwjaarsdiner van cultuurkring Obekin was er veel lof voor de gewezen voorzitter Paul Vande Walle. Paul stopte eerst als voorzitter en vorig jaar als bestuurslid. Als dank kreeg hij een schilderij van de Oostendse schilder Redgy Van Troost. Rechts naast Paul staat de huidige voorzitter Luc Degraeve. De eerstvolgende bijeenkomst van Obekin is voorzien op dinsdag 21 maart. Frank Goeminne geeft een lezing over het verdwenen eiland Testerep. Afspraak om 19 uur in bibliotheek Kris Lambert. Leden betalen 2 euro, anderen 5 euro. (BVO/foto PM)