Nu ook een kinderkoor bij de Reutelnoot

Het Beselaars zangkoor de Reutelnoot is gestart met een kinderkoor. Dit kan voor een doorstroming zorgen naar het groot koor. Het kinderkoor werd opgestart in september en telt momenteel een 14-tal leden.

“In Groot-Zonnebeke was er nog geen kinderkoor. Onze dirigente Jamina was enthousiast om te starten met een kinderkoor en ook wij met de kern van de Reutelnoot waren eraan toe om eens iets vernieuwends te doen”, verduidelijkt Carine Forrez.

“Elke vereniging heeft baat bij een jeugdwerking”, stelt Jamina Devos, die beide koren dirigeert. “De koorwereld krijgt vaak nog de stempel saai of ouderwets, wat helemaal niet zo hoeft te zijn. Kinderen zingen graag samen en het is ook goed voor hun ontwikkeling. Het kinderkoor is nog maar pas uit de startblokken geschoten, dus we gaan nu vooral werken aan het ontwikkelen en uitwerken van dit segment van de Reutelnoot. Later hopen we uiteraard dat er doorstroming kan zijn van het kinderkoor naar het groot koor. We denken nog na over een naam, maar voorlopig is het gewoon het kinderkoor van De Reutelnoot.”

Volksmuziek

“We starten voorlopig eerst met het kinderkoor. Wie weet komt er ooit een jeugdkoor, dat zien we dan wel weer. Alle kinderen van het derde tot het zesde leerjaar zijn van harte welkom. Ze kunnen het elke dinsdag van 16.30 uur tot 17.30 uur komen uitproberen.”

De kinderen zongen een eerste keer samen met de opening van De Oude Gemeenteschool, hun nieuw lokaal, en er volgt nog een optreden op zaterdag 2 december. De Reutelnoot werd opgericht in 1989 door enkele jongeren die volksmuziek wilden brengen, maar die zich ook vooral wilden amuseren. Het koor bestaat uit 40 enthousiaste leden en van de zangers spelen er ook enkelen een instrument. Op vrijdag 3 november treedt het koor om 20 uur op samen met jeugdkoor Vox Musica. “De mensen zullen een gevarieerd programma voorgeschoteld krijgen. Gaande van swingende gospel, kleinkunst tot pop en klassiek. De combinatie van een jeugdkoor en volwassenenkoor is fijn”, aldus Jamina.

Hetzelfde optreden wordt herhaald op zondag 26 november om 17 uur in de Heilig Hartkerk in Roeselare.