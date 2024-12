Norbert en Anne zijn kampioen bij Okra Boezinge

Okra Boezinge vierde de petanquekampioenen van het seizoen 2024. Algemeen eindwinnaar en kampioen bij de heren werd Norbert Dewaele, die ook petanqueverantwoordelijke is, met 82 gewonnen partijen en 1.921 punten. Rudy Masure werd tweede met 78 partijen en 1.870 punten. Anne Vandenberghe eindigde op de derde plaats en werd vrouwelijk kampioen met 75 gewonnen partijen en 1.766 punten. Okra Boezinge speelt elke donderdag vanaf 14 uur petanque aan het stationsplein of tijdens de winter in OC Ten Vrielande. Het nieuw seizoen start op 9 januari. (foto FB)