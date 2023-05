Nieuwpoortse Watson klaar voor de toekomst na indrukwekkend doopfeest

Vrijdag werd in Nieuwpoort de Reddingboot 2 plechtig gedoopt. Peter van het 75-jarig vaartuig is West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé. De doopceremonie is het sluitstuk van een intensief restauratieproces dat twee jaar heeft geduurd. Het geklasseerde schip wordt vanaf juni ingezet voor toeristische rondvaarten in Nieuwpoort.

Na twee jaar hard werken heeft het schip Reddingboot 2 zijn grandeur van weleer teruggekregen. Het schip werd na de Tweede Wereldoorlog gebouwd op het Britse eiland Wight. Tussen 1948 en 1987 deed het dienst in Nieuwpoort, bij het Loodswezen. Het startschot voor de restauratie van het schip kwam er in februari 2021.

Maritiem ambassadeur

Nu de restauratie voorbij is, begint de Watson aan een tweede leven als maritiem ambassadeur van Nieuwpoort. De Stad heeft het peterschap aangeboden aan Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen.

De Reddingboot 2 is ook dé blikvanger tijdens de Nieuwpoortse Visserijfeesten. Op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023 kun je het aangemeerde Watson-vaartuig bezoeken aan het ponton bij de stedelijke Vismijn. In de Watson-loods loopt van 14 tot 17 u. een gratis expo over de geschiedenis van het schip en de restauratie.

Herinnering

De Reddingboot 2 fungeert als tastbare herinnering aan het Nieuwpoortse én nationale maritieme verleden. Omwille van dit historisch belang was het voor Stad Nieuwpoort duidelijk dat de Watson in zijn oude glorie moest hersteld worden. De Stad werkte hiervoor samen met een ploeg van enthousiaste vrijwilligers, aangestuurd door Gilbert Allewerelt.

Doel van de restauratie was om de meest oorspronkelijke versie van het schip te benaderen, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “De Watson is sinds 2011 beschermd maritiem erfgoed. Er mocht niet geraakt worden aan de intrinsieke erfgoedwaarde van het schip. Ondoordacht zaken aanpassen of moderniseren was dus geen optie. De Stad en het kundige vrijwilligersteam hebben het schip structureel en esthetisch teruggebracht naar de staat waarin het verkeerde toen het in 1948 van de scheepswerf kwam. Elke ingreep werd zorgvuldig afgetoetst en vergeleken met de originele bouwplannen. Er werd met veel oog voor detail gewaakt over het respecteren van de historisch correcte kleurenschema’s, het gebruik van tijdscorrecte wisselstukken en het implementeren van ambachtelijke tradities.”

Maritiem uithangbord

Bij de restauratie van de Watson was het een duidelijke ambitie om het schip meer te laten zijn dan een statisch museumartefact en om het schip opnieuw vaarklaar te krijgen. In deze opzet is men ook geslaagd. Het grote publiek kan namelijk van juni tot en met oktober meevaren met de Reddingboot 2. Aan boord maak je deel uit van de bemanning en ervaar je hoe een Watson-reddingsboot functioneert.

Erfgoedroute

Gekoppeld aan de rondvaarten, pakt de Stad uit met een gloednieuwe erfgoedroute over de Reddingboot 2. Deze is gratis verkrijgbaar via de ErfgoedApp. Het parcours loopt langs de Havengeul en toont je een aantal prominente plekken in de carrière van het schip. Eindigen doe je bij de loods waar de restauratie plaatsvond.

Deze hangar vormt ook het decor van een unieke expo over de Reddingboot 2. Aan de hand van infopanelen, videofragmenten en artefacten krijgen bezoekers de levensgeschiedenis van het schip te zien. Verder wordt het restauratieproces uitgebreid toegelicht. Opvallend zijn drie boeiende getuigenissen van mensen die de Nieuwpoortse Watson in zijn glorietijd hebben gekend.

Nieuwe generaties

De aandacht voor het levensverhaal van het schip is voor schepen Ann Gheeraert even belangrijk als de fysieke opknapbeurt: “We voegen we met de knap gerestaureerde ‘Reddingboot 2’ een unieke maritieme parel toe aan ons stedelijk patrimonium. Het is belangrijk dat mensen weten waar dit schip vandaan komt, wat het voor de veiligheid op zee heeft betekend en welke prachtverhalen eraan vast hangen. Door de geschiedenis van de Watson als toonbeeld van technisch vernuft en maritieme klasse te reconstrueren, geven we het verhaal door aan nieuwe generaties. Via een boeiende expo, een interactieve erfgoedwandeling en leuke rondvaarten kun je gewoonweg niet naast het schip kijken.”