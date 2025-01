Nieuwenhovevrienden vieren kaart- en Rummikub-laureaten

“Afgelopen week viel het doek over het seizoen 2024”, vertellen voorzitter Nancy Vervaeke en secretaris Cindy Vahoutte van de Nieuwenhovevrienden. “We zijn bijzonder fier gemiddeld 85 aanwezigen te mogen noteren op onze tweewekelijkse bijeenkomsten. Beatrice Migneau had de beste troeven en mag zich kampioen noemen. Tweede is Patrick Hooghe terwijl Dirk Secember en Frank Vroman de derde plaats delen. Rita Manhaghe is de eerste Rummikubkampioen. Logistiek verantwoordelijke Frank Vercruysse en schepen Philip Himpe mochten mee op de foto. (PPW/foto PPW)