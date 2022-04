Nieuwe wielersportvereniging ‘G-Bike Wingene’ organiseert wielerwedstrijd voor G-sporters

De gemeente Wingene is een nieuwe feitelijke G-sport vereniging rijker. Vijf initiatiefnemers vergezeld van een meter en een peter zetten hun schouders onder de vereniging. De eerste wedstrijd vindt plaats op zondag 18 september.

Vijf personen kwamen op het idee om een wielerwedstrijd op te richten rond G-sport. De nieuwe vereniging, G-bike Wingene, is er voor wielersport voor personen met een fysieke beperking. Daarbij is fair-play en sportieve karaktervorming van groot belang. Naast het sportieve is het een zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen in een rolstoel.

“Voordien vond er jaarlijks een handbikewedstrijd plaats op het Vrijgeweid in Zwevezele”, vertelt penningmeester Marc Vanoverschelde. “Doordat dit gestopt is, vonden wij het een schitterend idee om iets gelijksaardigs op te richten. Samen met ons initiatief nemend bestuur kwamen we tot G-Bike Wingene.”

G-wielersporthappening

De ploeg bestaat uit voorzitter Chris Vangampelaere. Chris is caféuitbater van café De Zwarte Leeuw. Jerry Desendre is secretaris en Marc Vanoverschelde is penningmeester. Rolstoelgebruiker Kenny Vangampelaere en Chris Debusschere vullen de groep aan als lid. “Om onze vereniging compleet te maken kozen wij voor een meter en een peter”, gaat Marc verder.

“Saghine Lampaert die spoedverpleegkundige is in het Sint-Andriesziekenhuis en verkozen werd tot West-Vlaamse ambassadeur wordt onze meter. Saghine is sterk begaan met wielersport en is ook de zus van wielrenner Yves Lampaert. Als peter kozen wij voor de voorzitter van de Koninklijke Veloclub De Stoempers met name Christophe Depamelaere. Christophe is huisarts in Wingene.”

De eerste doelstelling is om op zondag 18 september, en dit de tweede zondag na Wingene Koers, een wielerwedstrijd voor G-sporters in te richten. “Wij zijn volop bezig met het organiseren van een leuke G-wielersporthappening. Het parcours zal zich situeren op de wegen van de ambachtelijke zone De Verrekijker en dit verbonden door de rijksweg Tielsteenweg. Verdere info volgt later”.

