Nieuwe voorzitter en secretaris voor Unizo

Francis Cornelissen is de nieuwe voorzitter van Unizo Lendelede. Hij volgt Ann Lammertyn op. Sofie Bruneel is de nieuwe secretaris, een functie die daarvoor vele jaren door Ann ingevuld werd.

Francis (32) is architect van beroep en heeft bijna twee jaar een zelfstandige praktijk op het Dorpsplein. “Toen Vincent Kint gedelegeerd bestuurder van Unizo West-Vlaanderen werd, werd Ann Lammertyn voorzitter”, zegt Francis. “Toen zij te kennen gaf dat zij wilde stoppen als voorzitter, werd ik voorgesteld als kandidaat-voorzitter en heb dat ook aanvaard. Mijn pa Chris was 15 jaar voorzitter en daarvoor ook mijn grootvader Georges een aantal jaren. Het was de wens van mijn voorganger Ann om in de toekomst het bestuur te verjongen! Iets waar we uiteraard zullen naar streven.” Sofie Bruneel is de nieuwe secretaris en is uiteraard met de nieuwe voorzitter een eerste stap in de verjonging. “Ik ben sinds januari de nieuwe secretaris en zal het werk van Ann verderzetten”, zegt Sofie. “Uiteraard is dat een nieuwe uitdaging voor mij, maar ik ga me honderd procent inzetten om Unizo Lendelede nog meer op de kaart te zetten.”

Digitalisering

Vorig jaar organiseerde Unizo de Dag van de Klant, zorgde voor kerstbomen aan de handelszaken en pakte uit met Lendlee Congé. “Een initiatief in samenwerking met de gemeente”, vervolgt Francis. “En het was een groot succes. Dit jaar zullen we jammer genoeg geen Lendlee Congé organiseren omdat we in die periode plaatsmaken voor de jubilerende Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht. We willen in de komende maanden wel al werken aan de digitalisering van Unizo. Welke activiteiten we nog zullen organiseren, bespreken we de komende vergaderingen in ons bestuur.” Het huidige bestuur: voorzitter Francis Cornelissen, secretaris Sofie Bruneel, Ann Lammertyn, Chris Cronelissen, Pol en Tom Demuynck, Mieke en Rik Mostaert, Pedro Ketels, Joost Flamey, Koen Spillebeen, Ann Verhelle, Luc en Steven Vens, Eric Baert, Stefaan Lannoo, Tine Desmet, Rika Declerck, Nik Messely en Jorick Depaepe. (IB)