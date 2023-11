Nieuwe vereniging Jong Ferm uit de startblokken op 1 december

Vrijdag 1 december om 20 uur organiseert de werkgroep Jong Ferm voor de eerste keer een eigen activiteit. “We gaan meteen heel leuk van start met een cocktailworkshop en eindejaarshapjes maken”, vertellen de drie initiatiefnemers, Evelien Demarest, Sofie Plaetevoet en Stefanie Van Eeghem. Ze krijgen de volle steun van het bestuur van Ferm.

Voorzitter van Ferm Carine Cornu zet al enkele jaren de weg van vernieuwing binnen de vereniging in. “Om jonge vrouwen aan te trekken, moeten we onze activiteiten herzien en afstappen van jaar na jaar dezelfde activiteiten organiseren. Onze vereniging nieuw leven inpompen is meer dan nodig, willen we zeker jonge mensen blijven aanspreken.”

Werkgroep

Om die jonge vrouwen betrokken te krijgen bij Ferm, sprak Carine drie dames aan die ze af en toe op activiteiten mag verwelkomen. Evelien Demarest (31), Sofie Plaetevoet (35) en Stefanie Van Eeghem (30) hadden hier wel oren naar, en zijn intussen volop bezig met het opzetten van een eerste activiteit onder Jong Ferm. “We zijn geen aparte vereniging, maar eerder een werkgroep die functioneert onder Ferm, die daar de nodige steun krijgt. Het is onze bedoeling om een jonger doelpubliek te motiveren en te mogen verwelkomen”, zegt Evelien.

“We zijn uiteraard een vereniging die ooit opgericht is voor landbouwersvrouwen, maar iedereen is bij ons welkom”, vult Carine Cornu aan. “Daarom proberen we een gevarieerd programma aan te bieden, dat we met een nieuwe, jonge doelgroep nog zullen kunnen uitbreiden.”

“En dat zijn wij ook van plan”, aldus Sofie Plaetevoet. “We zullen in de toekomst tweemaandelijks een bijeenkomst plannen. Zo onder meer in het voorjaar het versieren van vogelhuisjes, een activiteit voor kinderen. Verder willen we ook het hele gezin eens betrekken.”