Nieuwe truitjes voor wielerwedstrijden

De bestuursleden en medewerkers van de Koninklijke Veloclub Lendelede Sport kregen allemaal een nieuw truitje waarmee ze het komende wielerseizoen tijdens hun drie wielerwedstrijden te zien zullen zijn.

Voorzitter Jaak Vermandere en zijn team hebben er duidelijk heel veel zin in. En dat kan ook moeilijk anders in een wielergemeente als Lendelede met een wielerkrak als Alec Segaert en nog heel wat ander jong koerstalent.

De Koninklijke Veloclub Lendelede Sport bestaat al bijna 99 jaar en werd opgericht in 1924 met als voornaamste doel: wielerwedstrijden organiseren! De club kreeg de titel koninklijk ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. “Ons huidige lokaal is café Het Nieuw Paradijs op het Dorpsplein”, zegt Jaak Vermandere die sinds twee jaar voorzitter is. “In de glorieperiode organiseerde onze Veloclub wel 26 wedstrijden per wielerseizoen. Maar dat is in de huidige tijd financieel niet meer haalbaar. Het komende seizoen organiseren we toch nog drie wedstrijden en dat kan alleen maar dankzij onze vele gulle sponsors: Kasteelbrouwerij Van Honsebrouck uit Izegem als hoofdsponsor en daarnaast nog tal van kleine en grote zelfstandige ondernemers uit Lendelede en de brede regio, die ons financieel steunen via onze ‘Lendeleedse Wielerkrant‘ die ieder jaar op 2.600 exemplaren gedrukt wordt en die we in heel Lendelede in de bussen steken. Zonder hen zou Lendelede zo goed als een ‘wielerwedstrijdloze’ gemeente zijn.”

Mooi weer en veel volk

Dit jaar organiseert de Koninklijke Veloclub Lendelede Sport een eerste wielerwedstrijd op zondag 16 april. “Voor de ‘Elite A’ zodat dat onze lokale wielerheld Alec Segaert nog eens kan meedoen”, vervolgt Jaak. “Dit wordt bij goed weer ongetwijfeld een publiekstrekker van formaat.”

“De tweede wedstrijd heeft plaats op dinsdag 29 augustus en is er een voor nieuwelingen waar ook enkele lokale renners aan kunnen deelnemen. Op zondag 8 oktober tot slot is er onze sluitingsprijs voor junioren. Hopelijk kunnen we telkens rekenen op mooi weer en veel volk zodat we de lokale sponsors iets kunnen teruggeven voor hun financiële hulp!” (IB)