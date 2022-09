Nieuwe Oudenburgse seniorenvereniging Zilverblauw plant heel wat activiteiten

In café Jerre werd onlangs de nieuwe seniorenvereniging Zilverblauw voorgesteld.

Zilverblauw is de seniorenvereniging van Open VLD. Leden van de partij worden automatisch lid van Zilverblauw. Andere geïnteresseerden betalen 10 euro per jaar. “We worden geen kaartclub, maar willen andere interessante activiteiten organiseren, sommige in samenwerking met Mensen op Rust Roksem. Zo staat al een bingo op het programma op 14 februari. Dan krijgen alle aanwezigen een blauwe roos”, vertelt voorzitter Willy Rommelaere.

“We plannen ook een bezoek aan drankenhandel Costenoble. Jaak Lingier zal ons truffels leren maken en Romina Vanhooren zal voor een bezoek aan het Vlaamse parlement zorgen.” Zilverblauw zal ook een vertegenwoordiger afvaardigen in de Oudenburgse seniorenraad. Het bestuur ziet er als volgt uit: Willy Rommelaere (voorzitter), Erna Coene, Erna Quintens en Roland Blomme (ondervoorzitters), Danny Vandekerckhove (secretaris), Erna Quintens (penningmeester) en Jaak Lingier, Anthony Dumarey en Romina Vanhooren (bestuursleden).