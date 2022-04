Nieuwe beheerraad jeugdhuis Dadizele organiseert eerste grote evenement: “Paasdriedaagse voor jong en oud”

Er waait een nieuwe wind door het Dadizeelse jeugdhuis. Onlangs werd de volledig vernieuwde beheerraad voorgesteld. Zij willen in de toekomst alle generaties naar het jeugdhuis lokken. Dat doen ze komend weekend al met de organisatie van hun paasdriedaagse.

JOC Dadizele kent al jarenlang een uitstekende werking. Het jeugdhuis houdt generatie na generatie goed stand. Onlangs werd in het jeugdhuis de nieuwe beheerraad voorgesteld. Dadizelenaar Pieter Cardoen (22) werd aangesteld als nieuwe voorzitter.

“De nieuwe beheerraad bestaat uit een tiental mensen die de nieuwe generatie in het jeugdhuis vormen. Opmerkelijk is dat iedereen nieuw is. Het wordt voor ons een serieuze uitdaging, maar we weten dat we steeds de mensen uit de oude beheerraad mogen opbellen wanneer we met vragen zitten”, aldus Pieter, die net zoals veel mensen die een band hebben met het Dadizeelse jeugdhuis, een verleden heeft bij de plaatselijke Chiro. Daar was hij onder andere leider.

“Ik kijk er alvast naar uit om samen met de andere mensen binnen de beheerraad me in te zetten voor het jeugdhuis. Het jeugdhuis vind ik een meerwaarde voor de plaatselijke gemeenschap.”

Duidelijk doel

De nieuwe beheerraad heeft een duidelijk doel voor ogen. “We willen graag verschillende generaties naar het jeugdhuis lokken”, aldus Pieter. Dat probeert het bestuur van ’t JOC komend weekend een eerste keer tijdens de paasdriedaagse. “Ons paasweekend bestaat uit activiteiten voor jong en oud.”

Op vrijdag wordt er afgetrapt met de traditionele beursfuif. Het kubbtornooi op zaterdag verloor de voorbije jaren wat aan populariteit. “We vervangen dit evenement door een dartstornooi. Die sport is momenteel erg populair”, zegt Pieter. Veertig spelers mogen hun kunnen tonen. ’s Avonds kan men aanschuiven voor een barbecue. Op paaszondag staat ’s ochtends alles in het teken van jonge gezinnen. Ouders kunnen genieten van een aperitiefconcert met een live band, voor de kinderen is er een paaseierenraap en een tekenwedstrijd. Het paasweekend wordt ’s avonds afgesloten met de bekende paasfuif.

Ondertussen kijkt men bij de beheerraad ook al naar de toekomst. “Zo is het de bedoeling om met enkele nieuwe evenementen uit te pakken. JOC’N’Roll in augustus en het paasweekend blijven onze belangrijkste organisaties, maar we zoeken bijvoorbeeld naar een alternatief voor de trottinettenkoers die bij de laatste edities toch iets minder volk lokte. Hoe of wat weten we nog niet precies, maar de nieuwe beheerraad wil ook de komende jaren het jeugdhuis op de kaart zetten.”

Openingsuren

Het jeugdhuis is normaal gezien ieder weekend open van vrijdag tot en met zondag. “Op vrijdag en zaterdag is dat telkens ’s avonds, op zondag kan men meestal bij ons terecht om belangrijke sportwedstrijden of leuke televisieprogramma’s te bekijken. Zo lokken wedstrijden van de Rode Duivels of uitzendingen van De Mol bijvoorbeeld telkens volk naar ons lokaal dat zich in de schaduw van de basiliek bevindt.”

(BF)