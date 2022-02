Nieuw bestuur hijst Sportcomité De Zwaluw uit Dentergem uit het slop:“Profkoers nu nog niet aan de orde, maar je weet nooit”

Twee jaar na de treurige mare dat de vzw Sport- en Feestcomité De Zwaluw de stekker uit zijn werking trok, heeft de vereniging heuglijk nieuws te melden. Een vernieuwd comité, onder leiding van voorzitter Christof Craeynest, zal een doorstart maken en zich net als de voorbije 50 jaar toespitsen op de organisatie van koersen en mogelijk ook andere sportieve manifestaties in Dentergem.

Flashback naar begin 2020. Na het gouden jubileum van de koers voor beroepsrenners in Dentergem gooit de vzw Sport- en Feestcomité De Zwaluw, die traditioneel ook jeugdkoersen organiseerde met de Ommegangsfeesten, de handdoek in de ring. De reden is een verouderend en dus almaar krimpend bestuur. Toch kiezen secretaris Tony Vandemaele en zijn collega’s ervoor om de vzw te laten voorbestaan en het lidmaatschap bij Wielerbond Vlaanderen te verlengen.

Vader jeugdrenner in bres

Een verstandige zet, want dat liet een ondernemende vader toe om ter gelegenheid van de kermis 2022 alsnog een koers te organiseren. Christof Craeynest, de toenmalige organisator en vader van jeugdrenner Tibe, is de voorzitter van de nieuwe vereniging, en hij krijgt de steun van de nieuwe bestuursleden Tijl Defoer, Jurgen Van Steenkiste, Pieter Phlypo en Flor Nachtergaele.

Oud-bestuursleden Kurt Vandenheede en Dirk Hollevoet hernieuwden hun mandaat. Het secretariaat zal worden gerund door Xavier Baudoncq. Norbert Vandenheede (voorzitter), Tony Vandemaele (secretaris), Joseph Verstraete en Eric Demarez komen niet terug op hun eerdere beslissing om een stap opzij te zetten.

Clubkas bewaard

“We zijn het oude bestuur enorm dankbaar dat het de vereniging uiteindelijk in goede gezondheid heeft achtergelaten. Men had er kunnen voor kiezen om het bedrag in kas nog op te souperen, maar dat gebeurde niet, waardoor we over een mooie startsom beschikken. Bovendien werden de voorbije jaren alle financiële bijdrages aan Wielerbond Vlaanderen nagekomen, waardoor ons lidmaatschap behouden bleef”, zegt pr-man Pieter Phlypo.

De koersorganisaties voor dit jaar liggen nog niet helemaal vast, maar het nieuwe bestuur zegt naarstig aan een namiddagprogrammatie met wedstrijden van nieuwelingen en juniores te werken ter gelegenheid van de kleine kermis in september.

“Een profkoers is nog niet aan de orde, omdat we dan weer over veel grotere budgetten spreken. Maar je weet nooit wat de komende jaren alweer mogelijk is als we de nodige sponsoring samen krijgen. Dentergem huisvest dan wel geen grote industrie, we kunnen terugvallen op een aantal trouwe zelfstandigen en kleine bedrijven.”

Titel ‘koninklijk’

Opvallend: officieel verdween ‘feest-’ uit de naam en is er nu alleen nog sprake van ‘vzw Sportcomité De Zwaluw Dentergem’. “Veel moet je daar niet achter zoeken. Het toont gewoon aan dat we, net als het vorige bestuur, in eerste instantie mikken op sportorganisaties, als kunnen daar in de toekomst zeker wat randactiviteiten in de kermissfeer bijkomen.”

“Er is ook niks dat de Dentergem ervan weerhoudt om van onze wielerwedstrijden een leuk sportief feest te maken”, besluit aldus nog Phlypo.

Als toemaatje wil het nieuwe bestuur de titel ‘koninklijk’ aanvragen. “Omdat de vereniging officieel werd opgericht in maart 1971 is dat perfect mogelijk. We beschouwen dit als een vorm van erkentelijkheid tegenover de oprichters en het oude bestuur.”

(TVH)