Nieuw bestuur bij de Landelijke Gilde

Landelijke Gilden Bulskamp – De Moeren zetten het seizoen in met een nieuw bestuur. Hoewel de vereniging al zeker 50 jaar bestaat, kent ze nog altijd succes. Anno 2023 zijn er 84 gezinnen lid van de afdeling Bulskamp – De Moeren.

Toen Arnaud Oyaert, Nancy Wackenier, Jorg Depetter en Philip Vandenbon in 2012 in het bestuur kwamen, waren er 43 gezinnen lid. “Wie onze vereniging heeft opgericht en wanneer precies, kunnen we niet meer achterhalen, maar dat is zeker minstens 50 jaar geleden”, weet Arnaud Oyaert. “Jorg en Philip maken intussen geen deel meer uit van het bestuur. Het nieuwe bestuur geeft ook een representatief beeld van onze leden: hun leeftijd schommelt tussen 30 en 60 jaar en ze zijn professioneel actief in diverse sectoren. We willen dus benadrukken dat de Landelijke Gilde er niet enkel is voor landbouwers.”

“Een clublokaal hebben we niet, maar als we een lokaal nodig hebben voor bepaalde activiteiten, doen we een beroep op de kantine van het Cobergher Sportpark in Bulskamp. We organiseren diverse activiteiten: een dropping, een sportieve activiteit, karting, paintball, farmfun, een spelletjesavond,…”

Bowling

“Dit seizoen starten we met bowling op 17 november om 19.30 uur in Adinkerke. Op 16 maart is er de jaarlijkse bingoavond in de kantine van het Cobergher Sportpark, waarvan de opbrengst dient om onze kas te spijzen. Ook ons ledenfeest op de tweede zaterdag van december is een klassieker.”

Het bestuur betreurt dat de traditionele kerstboomverbranding niet meer is toegelaten. “Op zaterdag 11 januari 2020 hielden we onze laatste kerstboomverbranding achteraan het voetbalplein aan het Cobergher Sportpark”, vertelt Arnaud. “Het was sowieso onze laatste keer, want de stad Veurne geeft hiervoor geen vergunning meer. Bij het verbranden van onze laatste bomen zagen we plots blauwe zwaailichten het dorp binnenrijden. Wat bleek: de brandweer had een oproep gekregen van een uitslaande brand… Er stond plots een 15-tal brandweerlieden bij ons rond het vuur.” (lacht) (MVO)