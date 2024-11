Nic Verkinderen wordt deken van Sint-Elooisgilde Marialoop

Tradities zijn er om gekoesterd te worden, en in Marialoop vormt dat geen uitzondering. Elk jaar kiest de Sint-Elooisgilde een nieuwe deken, waarbij het ene jaar een landbouwer en het andere jaar een zelfstandige ondernemer wordt aangeduid. Dit jaar valt de eer te beurt aan Nic Verkinderen, die samen met zijn echtgenote Nancy een landbouwbedrijf runt in de Steenovenstraat. Nic neemt het stokje over van Heidi Esprit, de deken van vorig jaar. Het feest vindt plaats op zaterdag 7 december.

Nic Verkinderen werd geboren op 10 december 1969 in Tielt, als zoon van Jozef Verkinderen en Christiane Persyn. Hij groeide op in een warm gezin met een broer en een zus. Over zijn jeugd vertelt Nic: “Na mijn lagere school hier in Marialoop ging ik naar de eerste graad humaniora in Meldert. Vervolgens koos ik voor het Land- en Tuinbouwinstituut in Tielt, omdat ik al vroeg voelde dat ik het bedrijf van mijn ouders wilde voortzetten. Na mijn studies vervulde ik mijn legerdienst in het munitiedepot van Zedelgem, waar we voornamelijk wacht liepen bij de grote voorraad munitie en wapens, bestemd voor kazernes en de rijkswacht in heel het land. Op 19 augustus 1995 trouwde ik met Nancy Defour uit Markegem. Samen kregen we twee kinderen: zoon Iben en dochter Erja.”

“In 1995 namen we een deel van het familiebedrijf over, en in 2003 werden we de volledige uitbaters. We hebben de varkensteelt stopgezet en ons volledig toegelegd op groenteteelt, met name prei en kolen.”

Naast zijn werk was Nic jarenlang actief als minivoetbalspeler in Aarsele. Tegenwoordig geniet hij van een rustiger tempo, en op zondagvoormiddag speelt hij graag een kaartje in d’Oude Pekkerij.

Nic en Nancy ontvangen op zaterdag 7 december familieleden, vrienden en collega’s om 13.30 uur in de Marialoopschool, gelegen aan de Marialoopsteenweg 55 in Meulebeke. Om 15.30 uur is er een eucharistieviering in de parochiekerk van Marialoop, gevolgd door de traditionele rondgang door het dorp. Het avondfeest begint om 19.30 uur in restaurant Shamrock in Tielt. Rond middernacht wordt daar de nieuwe deken bekendgemaakt. (LB)