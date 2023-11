New Cycling Team huldigt kampioenen

De herfst is al even in het land, en dat betekent steevast het einde van heel wat zomerse buitensporten. Ook bij het Ingelmunsterse New Cycling Team is het zomerprogramma afgewerkt en zijn de kampioenen bekend.

Tijd voor het jaarlijkse kampioenenfeest, dat zijn beslag kreeg bij sponsor Kurt Naert. Voorzitter Francky De Smet wist te vertellen dat het New Cycling Team zijn thuisbasis heeft in het Biljart Palace. De club telt 20 leden en er werd gefietst van begin maart tot eind september, steevast op zondag. Per rit worden een 90-tal kilometers afgelegd. Dit jaar legde de kampioen 2.566 km af in 29 ritten. De buitenbeentjes zijn de uitstapjes naar zee en eentje naar de Vlaamse Ardennen, telkens gevolgd door een gezellig feestje. Nieuwe leden kunnen zich altijd melden bij voorzitter Francky De Smet. (CLY)