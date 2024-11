Neos Tielt wint het ‘vier gemeenten kaarttornooi’

Onder de noemer ‘Winterspelen’ kwamen de NEOS-verenigingen van Tielt, Oostrozebeke, Pitten en Meulebeke bijeen in de tent van de Freinetschool De Koorddanser in Meulebeke om uit te maken wie met de NEOS wisselbeker manillen naar huis mocht. Iedere NEOS-afdeling vaardige tien kaartspelers af om aan dit tornooi deel te nemen. En of het spannend werd. Als eerste eindigde NEOS Tielt met 16 gewonnen ‘bomen’ en een puntentotaal van 2.702. Op de tweede stek eindigde Oostrozebeke met eveneens 16 gewonnen ‘bomen’ en een puntentotaal van 2.457. De derde plaats was voor het NEOS team uit Pittem. Ook hier 16 gewonnen ‘bomen’ en een puntentotaal van 2.452. De gastheer NEOS Meulebeke eindigde op de vierde plaats met 12 gewonnen ‘bomen’ en 2.311 punten. Voor het Tieltse NEOS traden aan: Viviane Meulebrouck, John Schaerlacken, Marc Seynaeve, Eddy Buyck, Willy Goossens, Paul Van Hulle, Willy De Backer, Willy Den Baes, Marc Claerhout en Jeanine De Fauw. De Tieltse ploeg werd gecoacht door Linda Buysse en Annie Van Parijs. Voor het scorebord zorgden Eric Dedeygere en Jean-Marie Boone van het Meulebeekse NEOS bestuur. Rika Vancauwenberghe zorgde voor een goed verloop in de bar. (LB/foto Luc)