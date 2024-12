Neos Tielt heeft voortaan een nieuwe bestuursploeg

Neos Tielt is een bloeiende vereniging met liefst 200 leden, die vanaf 1 januari 2025 in de watten worden gelegd door een gloednieuwe bestuursploeg.

In 1972 stonden Maurits de Brabandere en Pierre Langeraet aan de wieg van de CRM Tielt, oftewel de Christelijke Rustende Middenstand. De vereniging werd op 24 februari 1972 officieel boven de doopvont gehouden met maar liefst 125 getuigen die onmiddellijk lid wilden worden. In 2005 veranderde CRM nationaal de naam in Neos (Netwerk van Ondernemende Senioren). De naamsverandering had tot gevolg dat het aantal leden steeg.

Neos Tielt telt momenteel 200 leden en is uitgegroeid tot een volwaardige sociaal-culturele organisatie met een gedreven bestuur. Johan De Craemer is sinds kort de nieuwe voorzitter. “Als actieve senioren luisteren we graag naar boeiende voordrachten, zijn we leergierig bij onze uitstappen en meerdaagse reizen, en blijven we fit met ons sportieve aanbod. In onze gezellige en warme groep wordt inspanning graag afgewisseld met een goed streekbier, koffie met taart, een glas lekkere wijn of een heerlijke feestdis.”

Nieuw bestuur

Sinds 2016 was Trees Bossuyt voorzitter van Neos Tielt, met André Mouton als secretaris. “Zij vormden samen met de andere bestuursleden een gedreven team dat steeds paraat stond en voor iedereen een luisterend oor had. Ze hebben een prachtparcours gereden, maar vonden het nu tijd om de fakkel door te geven. Zo word ik na een goed jaar lidmaatschap bij Neos op 1 januari 2025 officieel de nieuwe voorzitter”, vertelt Johan. “Ik heb altijd gewerkt bij de Federale Overheidsdienst in Tielt. Ik speelde ooit bij het Aarseels Volkstoneel en was er later ook regisseur. Ondertussen is het regisseren van toneelstukken een ware passie geworden.”

Johan kan verder rekenen op Annie van Parys (secretaris), Yvan Martens (penningmeester), Joseph Verbeke (fietsritten), Linda Buysse (spelnamiddagen), Christine Manhaeve en Marc Beke. “Samen willen we vol enthousiasme onze schouders zetten onder de verdere uitbouw van onze Tieltse Neos.” (LB)

Meer info: tielt@neosclub.be, 0478/42 41 12 of 051/24 69 44.