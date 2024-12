Neos Meulebeke huldigt kaartkampioenen

Neos Meulebeke herbergt een rijke kaartersfamilie. Om de veertien dagen treden 36 heren en 30 dames in de kaartersarena om uit te maken wie na 22 speelnamiddagen de beste is en de titel van kampioen op zak mag steken. Dit jaar was het bij de heren enorm spannend, want er eindigden maar liefst drie mannen met evenveel punten op de eerste plaats: Jozef Coucke, Gerard Noppe en Lieven Dewulf scoorden elk 45 punten en mogen zich dus kaartkampioen 2024 noemen. Bij de dames ging het er even spannend aan toe. Daar toonde Rosa Vuylsteke zich de sterkste met 39 punten. Op de tweede plaats nestelde zich Lena Stragier (38 punten) en voor het brons waren er maar liefst drie winnaars: Jeanine Boone, Anna Maes en Maria Vanseveren met elk 34 punten. (LB/foto Luc)