Neos Ieper zet 70-, 80- en 90-jarigen in de bloemetjes

Op dinsdag 7 januari kwamen de leden van Neos Ieper samen in De Lissewal in Elverdinge voor hun jaarlijks nieuwjaarsfeest. Tijdens de viering werden de leden die in de loop van het jaar 2024 zeventig, tachtig of negentig jaar werden in de bloemetjes gezet. Na het feestmaal werden de beentjes losgegooid. Johny Clarysse zorgde voor de muziek en op het einde kregen alle aanwezigen nog een aandenken met de boodschap ‘Neos Ieper – We zijn er voor u’. Op de foto zien we de gevierden omringd door voorzitter Pierre De Rynck en het bestuur van Neos Ieper. (foto EF)