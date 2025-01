Neos huldigt zijn verdienstelijke leden

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van seniorengroep Neos huldigde voorzitter Stefaan Wallyn de kampioenen. Geert Bulckaen uit de Europalaan werd kaarterskampioen en de ereplaatsen gingen naar Bernice Delbeke en Marleen Devolder. Er werd hulde gebracht aan Walter Coucke die vele jaren de leiding van de kaartingen op zich nam. Hij laat dit voortaan over aan Geert Balcaen uit de Klijtstraat.

Neos organiseert in de nabije toekomst naast algemene vergaderingen ook wandelingen, fietstochten en kaart- en spelnamiddagen. Op dinsdag 4 februari komt Luc Van de Ven spreken over ‘de psychologie van het ouder worden’ en op dinsdag 5 maart is journaliste Mia Doornaert te gast met haar uiteenzetting over ‘Is Franrijk ongeneeslijk ziek?’ De lentewandeling is geprogrammeerd voor 25 april en de zomerwandeling op 20 juni. (MVD/foto MVD)