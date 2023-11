Nele Doolaeghe is nieuwe Volwassen Begeleider van Chiro Stine Heule

Witte rook uit de schoorsteen van de lokalen van Chiro Stine Heule: na een zoektocht van een drietal maanden heeft Heules grootste jeugdbeweging met Nele Doolaeghe een nieuwe Volwassen Begeleider gevonden. Samen met Dries Verhauwaert staat ze de komende jaren de 24-koppige leidingsbende van Chiro Stine bij met raad en daad.

Na eerder deze maand het nieuws dat ze eindelijk mogen uitkijken naar nieuwe lokalen in de Guido Gezellelaan, mag Chiro Stine nu met Nele Doolaeghe een nieuwe Volwassen Begeleider in de rangen verwelkomen. Die post was ‘vacant’ nadat de vorige VB, Jutta Beheydt, afgelopen zomer na vijf jaar afzwaaide. Doolaeghe is samen met Dieter Mestdagh, moeder van twee en maakte vorig jaar een eerste keer kennis met de florerende werking van Chiro Stine. “Ik heb zelf een zwoeber in huis. Vorig jaar telkens met de nodige aarzeling, maar dit jaar staat hij telkens vol enthousiasme paraat aan het heem voor de werking. Zuslief staat dan weer te trappelen om vanaf volgend jaar het Chiro-uniform aan te trekken,” vertelt Nele.

Enthousiaste vriend

“Toen er de oproep werd gelanceerd begon het spontaan te kietelen. Ik ben niet verlegen om een uitdaging aan te gaan en vanuit mijn werkervaring (opvoeder, red.) leek het takenpakket best wel een match te kunnen zijn. Na enkele jaren tussen 2 (kleine) kindjes, verbouwingen en engagementen binnen mijn werk komt er een rustigere periode aan. De oproep voor een nieuwe VB kwam dus als geroepen,” vervolgt de kersverse veebee. Hoewel het takenpakket dus op haar lijf geschreven is, twijfelde Nele om zich ook effectief kandidaat te stellen. “Het is en blijft toch een serieus engagement. Niet alleen voor mezelf maar evengoed voor mijn gezin. Dieter, mijn vriend, was echter heel enthousiast toen ik vertelde dat ik wel zin had om even te gaan luisteren. Hij overtuigde me om langs te gaan,” vervolgt ze.

En zo geschiedde. “Na de eerste LK (wekelijkse vergadering, red.) was ik eigenlijk verkocht, het was een drukke en chaotische vergadering maar ik zag het enthousiasme, de goesting, de gedrevenheid bij de leidingsgroep. Toen ik daarna nog ééntje dronk met hen voelde ik een klik, het zat wel goed,” dixit Nele. Afgelopen vrijdag hakte de leidingsgroep de knoop door en werd Doolaeghe ingezworen als nieuwe VB. Ze vormt een tandem met Dries Verhauwaert, die zelf bezig is aan zijn tweede jaar in die hoedanigheid.

Uitgebreid takenpakket

Het takenpakket van een VB is even uitgebreid als gevarieerd. Het gaat dan van de wekelijkse vergaderingen bijwonen over het financiële plaatje bewaken tot af en toe een shift mee te draaien op de vele evenementen en vooral een luisterend te zijn voor de leidingsbende die wekelijks zo’n 200 jongeren entertaint. En die laatsten zijn ook maar wat blij dat ze een nieuwe VB gevonden hebben. “We zijn eindelijk terug compleet! We zien de samenwerking volledig zitten omdat Nele heel enthousiast en spontaan is. Er was meteen een klik,” klinkt het bij groepsleidster Maura Lafosse. (JF)