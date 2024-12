Muzikanten fanfare Eendracht en Kunstijver ontvangen eretekens

De koninklijke fanfare Eendracht en Kunstijver vierde haar jaarlijks Sint-Ceciliafeest. Na het opluisteren van de misviering in de Pittemse kerk werd er gefeest in de zaal Broeders Maristen. Bij die gelegenheid werden ook een aantal leden gehuldigd voor hun jarenlange inzet en kregen ze een ereteken van Vlamo (de Vlaamse Amateur Muziekorganisatie). Johan Spiessens kreeg een diamanten ereteken voor 60 jaar lidmaatschap. Een robijnen ereteken voor 40 jaar lid was er voor Tom De Cokere en Nico Monteyne (niet op de foto). Marie-France Deman (niet op de foto) krijgt een parel ereteken voor 35 jaar trouwe dienst. Ten slotte ontvingen Elke Lefevere, Griet Persyn en Bea Vandecaveye een kristallen ereteken voor 15 jaar lidmaatschap. (JG/foto Jan)