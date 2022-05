Motorclub De Saaie Bende organiseert leuke motorrit

Intussen organiseert Motorclub De Saaie Bende al voor de achtste keer Wielsbeke Rijdt. Op zaterdag 18 juni verenigt de motorclub motorrijders uit Wielsbeke en omstreken voor een rondrit van 260 km. “Na 2 jaar corona kunnen we motorrijdend Wielsbeke eindelijk nog eens samenbrengen”, klinkt het bij de organisatie.

Nick Mabbe, Stefaan Maelfait, Bart Desmet en Claude Vandenberghe zijn al jaren lid van motorclub De Saaie Bende. Op zondag gaan ze graag samen rijden met ongeveer 18 mensen. In 2012 organiseerden de vier vrienden voor het eerst een tourtocht.

“Toen kwamen we op het idee om met veertig Wielsbeekse motors naar onze Noord-Franse zustergemeente Le Cateau-Cambrésis te rijden. De eerste rit was een succes, dus deden we het de jaren nadien graag over”, weet Bart nog. “De eerste twee jaar trokken we naar Le Cateau, maar de jaren daarna kozen we andere bestemmingen. Zo reden we nog naar het hellend vlak van Ronquières, de streek rond Brussel of Frans-Vlaanderen. De tourtocht van Wielsbeke Rijdt is goed voor ongeveer 250 km.”

Dit jaar trekken de motards naar Zeeuws-Vlaanderen in Nederland. “We zullen met maximaal veertig motoren naar Nederland rijden. Dat wil niet zeggen dat we maar met veertig zullen zijn, want bijrijders zijn natuurlijk ook welkom. We vermijden de grote wegen en kiezen eerder de kleine baantjes.”

Groepsgevoel primeert

“In de eerste plaats willen we het veilig houden, in de tweede plaats heb je daar ook de mooiste uitzichten”, weet Nick. De vrienden kunnen rekenen op de hulp van het vrouwen voor de logistieke ondersteuning.

“We starten aan Motorsport Mabbe in de Stationstraat met een ontbijt door de motorgarage geschonken. ’s Middags serveren we een aperitief en hoofdgerecht en ’s avonds bieden we nog braadworsten aan. Het moet een mooie dag worden waarbij de Wielsbeke motards elkaar na twee jaar opnieuw kunnen begroeten”, vult Stefaan aan.

Tijdens corona was rijden in groep niet mogelijk. In het begin was recreatief motorrijden zelfs verboden. “In groep rijden is veel toffer dan alleen. Je hebt eens tijd om je ervaringen te delen, je kan even stoppen voor een terrasje en je kan de mensen beter leren kennen. Op Wielsbeke Rijdt primeert het groepsgevoel”, besluit de Saaie Bende. (NVR)