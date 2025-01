Molentrappers brengen hulde aan de kampioenen

Op het einde van 2024 werden bij de Molentrappers de kampioenen in de bloemetjes gezet. Ze deden dat tijdens een gezellige brunch in Salons ten Boogaerde. De absolute topper van het fietsjaar 2024 was Frans Sinnaeve, die er in slaagde om alle 34 ritten van de Molentrappers volledig mee- en uit te rijden, een knappe prestatie voor deze Kortemarkse 79-jarige amateurfietser. Luc Deprez en Daniel Detailleur deelden het podium met Frans. Wie interesse heeft om in de toekomst mee te rijden met de Molentrappers, of het even goed wil doen als Frans Sinnaeve, kan contact opnemen met de club via gabriel.uyttenhove@telenet.be. (JDK/foto Coghe)