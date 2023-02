Misdienaars maken spaghetti voor Wereldjongerendagen: “We hopen op een mooi bedrag”

De Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem kan voor de mis- en andere vieringen al vele jaren een beroep doen op een uitzonderlijk grote ploeg misdienaars. Ook bijzonder is dat elf van hen komende zomer deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Portugal. Maar dat kost wel wat en daarom organiseren ze op zaterdag 11 maart in vbs Spes Nostra in Heule een spaghettiavond.

Dat ze in Heule-Bissegem een mooie groep van een 30-tal misdienaars of acolieten hebben, komt niet uit de lucht gevallen. “Een geheim voor ons succes is er niet”, zegt Nele Vanhoutte, parochieassistente van Sint-Marcus en begeleidster van de groep. “Het is wel het resultaat van jarenlang werk. Het is vooral belangrijk dat ze een hechte groep vormen. Daarom organiseren we geregeld een weekend op verplaatsing. Dat is dan een combinatie van wat ernst en bezinning met speelse activiteiten.”

“We kiezen telkens een thema. Onlangs was dat oma en oma. Iedereen is dan zo verkleed! Ook vragen we telkens aan de vormelingen om eens de mis te dienen en zo zijn er altijd wel enkelen die dat best leuk vinden. Opmerkelijk: Rüth Tack en Romy Hollevoet, de Tinekes van Heule van 2023 en 2022 zijn alle twee actief misdienaar. De naam zegt het zelf wat de Wereldjongerendagen zijn. Ze kwamen er op initiatief van paus Johannes Paulus II in 1984 en ze vinden driejaarlijks plaats, telkens in een ander continent.”

“De vorige keer was dat in Panama in 2019 en vorig jaar moest het Portugal zijn, maar door corona is het 2023 geworden. Stilaan groeide in Heule-Bissegem bij de oudsten – je moet 16 jaar zijn – het idee om er met enkelen aan deel te nemen. Ze zijn uiteindelijk met elf: Kristof Allards, Romy Hollevoet, Lore Warlop, Hélène Logic, Amélie Logic, Sibbe Callens, Nel Schelfhout, Aline Verhogen, Charlotte Desmet, Raf Delombaerde en Jorden Bastin.

Prijskaartje

De Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot 6 augustus en het bijzondere is dat paus Franciscus zelf naar Portugal komt. Er worden ook voorprogramma’s georganiseerd. Nele Vanhoutte: “Wij volgen vanaf 24 juli een programma in Frankrijk in het benedictinessenklooster van Juignac, samen met andere deelnemers uit het bisdom Brugge. We bezoeken ook de naburige stad Bordeaux, gaan kajakken en bezichtigen de wereldberoemde grotten van Lascaux.”

Er is voor de deelnemende jongeren natuurlijk het kostenplaatje. Ze moeten elk zo’n 1.000 euro zien bijeen te sprokkelen. Ze hebben zelf enkele werkgroepjes gevormd om alles voor te bereiden. Al een tijdje verkopen ze speciale kaarsjes voor 5 euro, maar nu rekenen ze op een mooi bedrag door de organisatie van een grote spaghettiavond op zaterdag 11 maart vanaf 18 uur in vbs Spes Nostra in de Koffiestraat in Heule. “We maken zelf de pasta”, zegt Raf Delombaerde van de werkgroep eten, “en die zullen we met veel plezier serveren met drie soorten saus: bolognaise, vierkazen of vegetarisch.”

Volwassenen betalen 12 euro in voorverkoop, kinderen onder de 12 jaar 8 euro. Je kan ook een steunkaart kopen voor 5 euro. Inschrijven (met vermelding van sauskeuze!) kan tot 6 maart via jongeren@sintmarcus.be of bij de acolieten na elke weekendeucharistie. Storten kan op het rekeningnummer BE96 7360 1900 6105 van de pastorale eenheid Sint-Marcus.

Eigen misviering

In het weekend van 5-6 maart zullen de jongeren de misvieringen in Bissegem, Heule-Watermolen en Heule zelf in elkaar steken en zullen ze vertellen over de Wereldjongerendagen. Het officiële grote kruis met het logo van de Wereldjongerendagen dat het bisdom rondreist, komt dan ook van Oostende naar Bissege en Heule.