Michel neemt afscheid na 35 jaar Feestcomité Zeebrugge

Michel Monbaliu geeft de fakkel als voorzitter van het Feestcomité Zeebrugge door aan David Ducoulembier. Hij was de enige kandidaat voor het voorzitterschap. Michel was 35 jaar lang actief bij het Feestcomité en vond het nu tijd om te stoppen.

Michel nam in 2010 de fakkel van voorzitter over van Alain Verheye. “Ik ben trots op wat we in al die jaren met het Feestcomité Zeebrugge gerealiseerd hebben.”

“We hebben onze medewerking verleend aan 100 jaar Zeebrugge, 100 jaar Sint-Georgesday, waar een grote plechtigheid bij kwam kijken, het ontbijt op de Zeedijk tijdens de zomer, het petanquetornooi voor toeristen, de dag van de toerist, die dit jaar gepland staat voor 20 juli, de jaarlijkse herdenkingen rond de Herald, waarvan het nu op 6 maart precies 35 jaar zal zijn, kunst in Seafront, in samenwerking met ’t Lissewegenartje, de havenbezoeken per bus en boot waarbij bezoekers kennis konden maken met de lokale horeca, de schattenjacht en fortenbouw op het strand en de laatste jaren de bloemenwedstrijd voor kinderen.”

Nieuwjaarsreceptie

“Ik ben er ook erg trots op dat ik de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Stad naar Zeebrugge kon krijgen”, gaat Michel verder.” Vroeger moesten wij steeds naar Brugge. Omdat er dit jaar nog geen receptie mogelijk was, opteerde de Stad ervoor om het tijdens de lente te organiseren.”

“Verder geven we ook ieder jaar invulling aan het Festival van de Noordzee, met live-optredens ter hoogte van café Rembrandt. Het event is de laatste jaren enorm gegroeid. Jaar na jaar hebben we heel wat georganiseerd, dit in samenwerking met Coney Island en de plaatselijke horecazaken.”

Felicitaties

“We hebben ook geïnvesteerd in polo’s, zodat alle medewerkers gemakkelijk herkenbaar zijn op events. Vroeger stond iedereen in eigen hemd. En ook de aankoop van materiaal, zoals tenten, glazen, de muziekinstallatie, was een belangrijke verwezenlijking. Op die manier moeten we niet steeds alles huren. Ooit kreeg ik een mooi compliment van Luc Appermont toen die met de Loterij aan zee was en in Zeebrugge kwam optreden. Wij lokten misschien niet het meeste volk, maar we kregen wel felicitaties voor een perfecte organisatie.”

“Nu stap ik volledig uit het Feestcomité. Het comité gaat dus op zoek naar nieuwe mensen en vrijwillige medewerkers om te helpen bij events. Ik ben bereid om dit jaar nog een handje te helpen en de nieuwe voorzitter bij te staan met raad”, besluit Michel.

