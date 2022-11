Met Halloweenpetitie zet KSA extra druk op stadsbestuur Ieper: “Maar niet enkel hun dossier ligt nu op tafel”

De KSA-jongeren in Dikkebus kijken vol verwachting uit naar de aanpassing van het Iepers meerjarenplan, dat in december voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. Door de gestegen bouwprijzen en levensduurte moet de stad kiezen tussen een nieuw KSA-heem en andere geplande projecten, maar de jeugdbeweging wil van geen uitstel meer weten. Daarom lanceerden de jongeren op hun Halloweentocht een nieuw inspraakmiddel om extra druk uit te oefenen.

“Wij wensen geen beloftes, tussentijdse maatregelen of voorlopige oplossingen meer”, waarschuwt het verzoekschrift van KSA Hallebast aan de Ieperse gemeenteraad. Het is de jeugdbeweging uit deelgemeente Dikkebus menens: hun “krot” moet nú vervangen worden door een nieuwbouw. Het verzoekschrift moet de druk op de politieke ketel houden, zo’n drie maand na hun open brief die meer dan duizend keer gedeeld is op Facebook.

Een verzoekschrift is een nieuw inspraakinstrument van de stad, waarbij inwoners zelf een voorstel op de gemeenteraad kunnen brengen via een vraagmoment. Minstens 300 inwoners ouder dan 16 jaar moeten het verzoek steunen.

Komen er wel

“We zitten nu aan een 250-tal geldige handtekeningen”, vertelt hoofdleidster Laura Casier na de jaarlijkse Halloweentocht van de jeugdbeweging. “De volzette tocht trok zeker 500 deelnemers, die daar ons verzoekschrift konden ondertekenen. We hebben een 50-tal handtekeningen tekort, maar we komen er wel. Desnoods door onze petitie nog enkele keren online te delen.”

Laura zat afgelopen zaterdag, enkele dagen voor de tocht, samen met de bevoegde Ieperse schepenen van Jeugd en Financiën. “Ze beloofden om eind november de aanpassing van het meerjarenplan te communiceren”, zegt ze. “Het stadsbestuur moet heel wat zaken schrappen en uitrekenen of er dan nog geld genoeg is voor ons project.”

Dat bevestigt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Met collega Eva Ryde heb ik geduid hoe politiek werkt en uitgelegd dat niet enkel hun dossier op tafel ligt, maar alle dossiers waar geld mee gemoeid is.”

Te laat

De schepen had liever in alle sereniteit verder gewerkt en reageert verontwaardigd op de nieuwe initiatieven van de KSA om druk uit te oefenen. “We hadden al afgesproken om deze maand te communiceren. Hun verzoekschrift komt te laat en is louter symbolisch, want het schepencollege komt in december al naar de gemeenteraad met het voorstel van het aangepaste meerjarenplan.”

Soenen verwijst ook naar tussentijdse maatregelen sinds de open brief in juli. “Dan hebben we de belofte gemaakt dat we zouden kijken voor containers en een deel van een loods aan overkant van de weg. Dat is intussen gebeurd. We hebben zelfs extra inspanningen gedaan, waardoor de KSA nu ook beschikt over oude lokalen achter het groot gebouw, twee containers en bergingshokjes, twee lokalen en het gebruik van de grote zaal in het ontmoetingscentrum.”

(TP)